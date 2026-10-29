La etapa central del SLS Artemis III se une a los propulsores en el Centro Espacial Kennedy de la NASA

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La etapa central del sistema Artemis III SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) se ha integrado junto con los dos cohetes propulsores sólidos dentro del hangar 3 del Edificio de Ensamblaje de Vehículos en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

La agencia espacial estadounidense ha informado de que los técnicos izaron la etapa del cohete de 65 metros desde la plataforma de lanzamiento High Bay 2 de las instalaciones utilizando una viga de elevación única diseñada para colocar la etapa en la plataforma móvil.

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Una vez finalizadas las pruebas y verificaciones, los equipos trasladarán la etapa central y el conjunto de propulsores a la plataforma de lanzamiento 39B para realizar una prueba de llenado de combustible, donde se cargará hidrógeno líquido y oxígeno líquido únicamente en la etapa central y los equipos de lanzamiento practicarán los procedimientos y cronogramas de cuenta regresiva.

La misión Artemis III lanzará a los astronautas de la NASA Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas y al astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano en la nave espacial Orion, a bordo del cohete SLS, para probar las capacidades de encuentro y acoplamiento entre Orion y las naves espaciales comerciales de Blue Origin y SpaceX, antes de una futura misión para llevar astronautas a la Luna.

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Antes de que los astronautas regresen a la superficie lunar, la NASA llevará a cabo una de las misiones de prueba "más ambiciosas y complejas" de la historia de la agencia.

Así, con su lanzamiento previsto para 2027, Artemis III enviará a los astronautas de la NASA Randy Bresnik, Frank Rubio y Andre Douglas, junto con el astronauta de la ESA Luca Parmitano, a bordo de la nave espacial Orion a la órbita terrestre baja para realizar una serie de demostraciones con versiones de prueba de los sistemas de aterrizaje tripulados que están desarrollando las empresas Blue Origin y SpaceX.

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Durante la misión, que durará 14 días, las tripulaciones y los controladores de vuelo practicarán los procedimientos de encuentro, acoplamiento, habitabilidad y operación que serán esenciales cuando los astronautas de Artemis comiencen a aterrizar cerca del Polo Sur de la Luna en 2028. La misión está diseñada para reducir riesgos, validar el hardware y adquirir experiencia operativa antes de que la NASA intente un alunizaje tripulado.

La NASA lanzará tres naves espaciales en tres cohetes diferentes y probará su funcionamiento conjunto, algo que nunca antes había intentado. "Cada lección que aprendamos aquí nos acerca más al alunizaje en 2028", han declarado desde la agencia.