Justicia argentina pide grabación de video del aeropuerto del que partió Flávio Bolsonaro

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Buenos Aires, 29 oct (EFE).- La Justicia de Argentina pidió este jueves el acceso al registro de video de las cámaras de seguridad y otras informaciones relativas al paso de Flávio Bolsonaro por el aeropuerto de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, desde donde el excandidato presidencial brasileño partió rumbo a Estados Unidos.

Un juzgado federal de Buenos Aires y otro de Misiones se hicieron eco de dos denuncias presentadas por los diputados Gabriel Solano y Marcela Pagano sobre la posible colaboración del Gobierno del presidente Javier Milei a Bolsonaro y su familia para cruzar la frontera y abordar un avión privado que los llevó primero hacia Guayaquil (Ecuador) y luego a Miami.

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El pedido de las filmaciones busca determinar si van a avanzar con la investigación tras la denuncia de Solano por encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales.

Solano, integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FITU), expresó en su denuncia que Milei y funcionarios de su Gobierno debían conocer la restricción de salida que la Justicia brasileña impuso a Bolsonaro tras perder las elecciones brasileñas el pasado domingo.

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La diputada Pagano, exintegrante del movimiento ultraderechista de Milei y hoy opositora al oficialismo, se presentó a los juzgados de Puerto Iguazú y en paralelo radicó una denuncia ante la Justicia brasileña en la ciudad de Foz de Iguazú, en la que solicita investigar el cruce de la frontera y posible tráfico de personas.

En declaraciones a EFE, Pagano explicó que el objetivo es saber "si existió complicidad argentina sobre el paso de la frontera de manera irregular del senador Bolsonaro".

"Decidí interponer esta denuncia en Brasil dado que desde el Gobierno argentino están presionando a la Justicia y a las autoridades para que no investiguen la denuncia en jurisdicción federal argentina", agregó la legisladora. EFE