Hacienda traslada a los inspectores su apoyo por los ataques recibidos ante la desafección hacia los impuestos

29/10/2026 El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, durante su intervención en el XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, en Toledo. ECONOMIA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DE HACIENDA

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El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha trasladado este jueves su apoyo a los inspectores de Hacienda que se han visto "atacados y perseguidos" por la tendencia cada vez más creciente, especialmente entre los jóvenes, a la desafección hacia el pago de impuestos.

Durante la inauguración del XXXVI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra estos días en Toledo, el secretario de Estado ha dedicado sus primeras palabras a expresar su pésame por los fallecidos en el accidente ferroviario y, en especial, ha hecho mención al inspector de Hacienda Antonio Montero que ha muerto debido al trágico suceso. "Antonio Montero era un profesional excelente y una buena persona, amigo personal mío", ha lamentado.

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En su discurso, Gascón ha defendido la labor de los inspectores de Hacienda y ha explicado que esta desafección que se percibe en los últimos tiempos hacia el pago de impuestos se traduce en dificultad para que estos profesionales realicen su trabajo. "Es extremadamente complicado y desagradable de gestionar cuando te afecta de forma muy directa", ha lamentado.

Gascón ha puesto de relieve la función del sistema tributario y ha explicado que se debe abordar la Hacienda Pública con una "visión integral". "No puede verse de forma aislada la política de ingresos y la política de gastos", ha subrayado, tras insistir en la importancia de establecer una gestión de calidad, transparencia y evaluación en ambos parámetros.

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EN DEFENSA DE UNA AGENCIA TRIBUTARIA REFORZADA, "NUNCA FRAGMENTADA"

Aunque el ministro de Hacienda, Arcadi España, no ha podido acudir al Congreso de Inspectores por el accidente ferroviario, Gascón ha trasladado su discurso.

Respecto al modelo territorial y ante las críticas de los inspectores de Hacienda por el "intento de fragmentación de la Agencia Tributaria", ha asegurado que la reforma de la financiación autonómica no recoge "absolutamente nada" respecto a cambios en los modelos de gestión, más allá de algún ajuste financiero en relación con las entregas a cuenta.

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"Nuestra aspiración es seguir avanzando en la colaboración y coordinación entre las administraciones tributarias autonómicas y la estatal, potenciando la red de administraciones que ya ostentan competencias gestoras pero siempre sobre la base del imprescindible papel central en el modelo de gestión de la agencia estatal y administración tributaria reforzada, nunca fragmentada, como garantía de la necesaria unidad de acción y de criterio en aplicación del sistema tributario y de la prevención y lucha contra el fraude fiscal", ha señalado.

Por lo que se refiere a otro de los temas que más preocupa a los inspectores de Hacienda, que son los cambios previsto en el sistema de oposiciones, el Ministerio ha señalado que ninguna modificación debe suponer una merma en la especialización técnica, jurídica, económica y procedimental que exige este cuerpo.

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Según ha defendido Hacienda, se debe buscar una reducción de los plazos del proceso selectivo desde la convocatoria hasta la toma de posesión sin rebajar la exigencia formativa. "Me consta que la agencia ya trabaja en ello, agilizando los trámites internos y la operativa del tribunal calificador y reduciendo el curso selectivo de 12 a 9 meses", ha explicado Gascón.