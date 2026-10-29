Google prepara una experiencia de agentes unificados para los consumidores y subraya la inversión en IA

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Google ha adelantado que está trabajando en una nueva experiencia de inteligencia artificial (IA) con agentes para los usuarios, similar a la del Agente Gemini unificado presentado recientemente para empresas, que llegará a finales de este año, además de resaltar cómo la inversión en IA ha impulsado el número de búsquedas.

La división de Google Cloud de la compañía presentó el Agente Gemini para el entorno empresarial a principios de octubre como un compañero más de trabajo de IA con su propio correo y cuenta de Workspace que, en vez de recibir instrucciones paso a paso, se encarga de ejecutar tareas para obtener el resultado que le ha encomendado el usuario.

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Así, este agente unificado se encarga de tareas de conocimiento, genera imágenes y contenidos multimedia, y escribe y ejecuta código, todo desde un mismo agente y una misma API. Para ello, es capaz de planificar el trabajo y utilizar las herramientas adecuadas, conectándose a los sistemas del usuario y entregando un resultado terminado, dentro de los documentos, el correo o los entornos de desarrollo.

Ahora, la tecnológica ha compartido que está desarrollando una nueva experiencia de agentes de IA similar, pero específica para los consumidores, tal y como lo ha detallado el CEO de Google, Sundar Pichai, durante la conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre de 2026.

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Concretamente, Pichai ha señalado que Google ofrecerá la "misma experiencia" que el Agente Gemini a los consumidores a finales de este año. Una nueva experiencia que comenzará con "los mil millones de usuarios de la aplicación Gemini".

"Vemos cómo los usuarios de la aplicación van más allá del chat y pasan a disfrutar de experiencias similares a las de las tareas y los atentes. Por lo tanto, la confianza que los usuarios tienen en nuestros productos y el hecho de que todo el contexto esté ahí mismo, creo que nos sitúa en una buena posición", ha apostillado al respecto.

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LA INVERSIÓN EN IA IMPULSA LAS BÚSQUEDAS

Continuando con sus avances en IA, la tecnológica también ha remarcado cómo las inversiones que ha estado realizando en sus tecnologías de IA han generado un crecimiento general en las búsquedas a nivel interanual, incluyendo las consultas comerciales.

En concreto, Pichai ha remarcado en el informe de resultados que su tasa de crecimiento interanual de consultas es "la más alta de los últimos cinco años", gracias a la integración de sus capacidades de IA.

Siguiendo esta línea, ha matizado que los ingresos en Google Cloud han crecido un 103 por ciento durante este periodo, impulsados por la "enorme demanda" de su infraestructura y soluciones de IA. Asimismo, también han detallado una alta demanda de sus sistemas TPU.

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En cuanto a sus modelos, el CEO ha detallado que Gemini 4 Argon y Carbon están "a la vanguardia" y, en general sus API de modelos procesan actualmente casi 32.000 millones de token por minuto. Esto es, "más de cuatro veces" lo que Google procesaba hace un año.

Respecto a la aplicación de Gemini, ha afirmado que han alcanzado los mil millones de usuarios, convirtiéndose en "el producto de más rápido crecimiento en la historia de Google", según Pichai. Por su parte, YouTube Music y Premium, cuentan con más de 150 millones de suscriptores a nivel global.

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En general, los ingresos del gigante tecnológico entre julio y septiembre sumaron 127.577 millones de dólares (114.413 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 24,6 por ciento respecto a la facturación registrada en el mismo tramo del año pasado.