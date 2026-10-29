Fontaines D.C., Hayley Williams y FKA twigs encabezan el cartel del Primvera Sound Oporto

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Lisboa, 29 oct (EFE).- Fontaines D.C., Hayley Williams, FKA twigs, The Chemical Brothers, Lola Young, beabadoobee, Tinashe, Kim Petras, entre muchos otros, encabezan el cartel del Primavera Sound Oporto 2027, que se celebrará del 10 al 13 de junio en esa ciudad del norte de Portugal.

Oporto tomará el relevo de Barcelona una semana más tarde en el Parque da Cidade, que acogerá las tres jornadas principales del festival y la fiesta de clausura del domingo dedicada a la música electrónica, con Josh Baker, Cloonee, Carlita y Trikk.

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"Contemplar este cartel único y emocionante es como observar una de esas ilusiones ópticas en las que, de una imagen abstracta, acaba surgiendo una forma definida: si te fijas detenidamente en cada uno de los detalles, el pasado, el presente e incluso el futuro de Primavera Sound se revelan con claridad", indicó la organización de un festival difundido este jueves.

Entre los artistas figura la banda irlandesa Fontaines D.C., que actualmente está en pleno auge gracias a 'Dopamine Chamber', su aclamado quinto álbum, y Hayley Williams, que encabezará su actuación en solitario en Portugal tras varias visitas como vocalista de Paramore, la banda con la que comenzó a consolidar su estatus como icono del rock intergeneracional.

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Además, la artista FKA twigs presentará un espectáculo totalmente nuevo para explorar una vez más los límites del pop; The Chemical Brothers pasarán "las páginas de su enciclopedia" de la música dance; Lola Young tras su éxito viral y los millones de reproducciones generados por su éxito 'Messy'; y beabadoobee presentará 'Pylon', el álbum que la llevó al número uno en el Reino Unido, en el que reinterpreta los principios del grunge.

Las entradas generales y las entradas VIP para todo el festival Primavera Sound Oporto 2027 ya están disponibles. EFE