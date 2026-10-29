El Valencia de Aguirre prepara el partido del Elche con Sadiq, que apunta a la lista

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Paterna (España), 29 oct (EFE).- El Valencia ha comenzado a preparar este jueves el duelo autonómico del domingo ante el Elche en el Martínez Valero con el delantero nigeriano Sadiq Umar, que podría volver a la convocatoria, y José Copete y Dimitri Foulquier, que ya iban a volver en el partido de la Copa del Rey aplazado de este miércoles.

El delantero africano lleva varios días trabajando con normalidad y con buenas sensaciones por lo que, si continúa así, según fuentes del club estaría listo para volver después de la lesión en la región isquiotibial derecha que sufrió el 30 de septiembre ante el Deportivo en Riazor.

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Además de Sadiq, también se entrenaron con normalidad José Copete, que no juega desde que sufrió una lesión meniscal en la rodilla izquierda el pasado 22 de febrero, y Dimitri Foulquier, que no juega un partido desde el 1 de febrero y sigue un plan específico de entrenamientos puesto que sigue arrastrando problemas en la rodilla.

En el caso de ambos defensas, el técnico Javier Aguirre apuntó que entraban en convocatoria en la previa del partido de la Copa del Rey contra el Tavernes que debía celebrarse este miércoles y ha quedado aplazado al martes 10 de noviembre debido al accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo, centro de España). Los lesionados David Otorbi, Diego López y Sergi Canós fueron las únicas ausencias de la sesión.

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Antes del inicio de la sesión, la plantilla guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente, al que se sumó el director deportivo Braulio Vázquez. EFE

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