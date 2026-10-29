El papa León XIV recibirá al presidente de Chile el 4 de noviembre

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Ciudad del Vaticano, 29 oct (EFE).- El papa León XIV recibirá en audiencia en el Vaticano el próximo 4 de noviembre al presidente de Chile, José Antonio Kast, según confirmó este jueves la Santa Sede.

El primer encuentro entre ambos tendrá lugar el próximo miércoles en el Palacio Apostólico a partir de las 9.00 hora local (8.00 GMT).

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Un cuarto de hora antes, Kast será recibido por las autoridades del Vaticano en el Patio de San Dámaso, reservado a las visitas de Estado.

Dos días después, León XIV emprenderá su primer viaje apostólico a Latinoamérica desde su elección y que le llevará entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, país este último de donde tiene la nacionalidad por sus años como misionero y obispo.

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El Gobierno de Kast recientemente ha expresado al pontífice estadounidense sus deseos de pronta recuperación tras ser diagnosticado de un tipo de cáncer de pulmón, del que ha sido ya operado y se recupera adecuadamente. EFE