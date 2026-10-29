Agencias

El BCE mantiene los tipos de interés en el 2,5 % pese a la subida de la inflación

Guardar

Fráncfort (Alemania), 29 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo este jueves los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2,5 % porque los salarios no muestran una respuesta sustantiva al aumento de la inflación general, aunque los precios de la energía han subido más.

El BCE también dejó inalterado el tipo de interés de las subastas semanales, en el 2,65 %, y de la facilidad marginal de crédito, por el que presta a los bancos a un día, en el 2,90 %.

PUBLICIDAD

"Los precios de la energía han continuado subiendo, lo que plantea riesgos al alza para las perspectivas de inflación y a la baja para las perspectivas de crecimiento", reconoce el BCE en el comunicado. EFE

Últimas Noticias

Francia y Ucrania investigan fraude en compra de chalecos antibalas para armada ucraniana

Infobae

AI: África debe exigir a Rusia que deje de reclutar africanos para luchar en Ucrania

Infobae

Un estudio redefine la clasificación de un grupo de plantas brasileñas del género 'Croton'

Un estudio redefine la clasificación de un grupo de plantas brasileñas del género 'Croton'

Policía identifica y sanciona al agresor de Camavinga en el Barcelona-Real Madrid

Infobae

La Organización de Estados Iberoamericanos abre la convocatoria para certificar rutas e itinerarios culturales

La Organización de Estados Iberoamericanos abre la convocatoria para certificar rutas e itinerarios culturales