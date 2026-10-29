Detienen a exministro de Defensa de Bolivia por daño económico en la compra de radares

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La Paz, 29 oct (EFE).- La Fiscalía de Bolivia detuvo este jueves al exministro de Defensa Edmundo Novillo, acusado junto a otras exautoridades de un supuesto daño económico millonario en la compra y puesta en marcha de un sistema integrado de 13 radares de vigilancia civil y militar, de los cuales solo llegaron a funcionar dos.

Una auditoría reciente detectó un posible daño económico superior a 1.478 millones de bolivianos (unos 126,5 millones de dólares) en ese proyecto, por lo que el Gobierno de Rodrigo Paz denunció penalmente hace dos semanas a cuatro exministros de Defensa, entre ellos Novillo.

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Novillo, quien fue ministro durante la gestión del expresidente Luis Arce (2020-2025), quedó detenido hoy tras declarar ante el fiscal que investiga el caso.

"Soy inocente, he presentado todos los descargos, tanto legales como documentales, consiguientemente me parece injusta la aprehensión", dijo el exministro cuando era trasladado a la celda en la que quedó detenido.

En agosto de 2016, el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) contrató a la empresa francesa Thales para que instalara un sistema de 13 radares, con una inversión superior a los 200 millones de dólares (196 millones de euros).

La denuncia incluye también a los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Luis Fernando López.

Las cuatro exautoridades cumplieron funciones entre 2016 y 2025, Ferreira y Zavaleta en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), López en la administración transitoria de Jeanine Añez (2019-2020) y Novillo en la de Arce.

Según la auditoría, el contrato original daba 31 meses para la entrega del sistema, pero el plazo se fue ampliando y se firmaron siete contratos modificatorios.

La demostración final del sistema fue a los 98 meses después de la suscripción del primer documento.

Según el Ejecutivo, de los 13 radares que estaban incluidos dentro del sistema, solo dos están operando, otros dos no funcionan y nueve presentan "observaciones", por lo que tampoco prestan servicio.

El proyecto tenía la modalidad de "llave en mano", es decir que el Estado boliviano debía recibir "un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación", lo cual no ocurrió.

Las exautoridades fueron denunciadas por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Al ser detenido este jueves Novillo negó haber cometido algún delito y dijo que se presentó a declarar de forma voluntaria "por respeto a la justicia".

El exministro deberá comparecer en las próximas horas ante un juez cautelar.

Hace tres años, el entonces ministro Novillo informó que el sistema funcionaba "al cien por ciento", por lo que anunció el inicio de una transición para la utilización de esos equipos en la lucha contra el narcotráfico y el control de la aviación civil comercial, acciones que hasta la fecha no se realizan. EFE

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