Cuauhtémoc Cárdenas, el líder histórico de la izquierda mexicana que nunca fue presidente

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).- De ingeniero civil a figura histórica de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano falleció este miércoles a los 92 años, tras una trayectoria marcada por la construcción de una oposición que desafió al poder en México.

Cárdenas Solórzano fue tres veces candidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), una de las principales fuerzas políticas de oposición en México durante décadas.

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Dedicó buena parte de su vida a la política y se convirtió en una figura clave de la izquierda mexicana tras romper con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que había iniciado su trayectoria y al que después desafió en las urnas.

En 1988, Cárdenas protagonizó uno de los mayores desafíos electorales al PRI, en unas elecciones presidenciales marcadas por denuncias de fraude que transformaron el panorama político mexicano.

Al año siguiente, en 1989, fundó el PRD junto con otros dirigentes de izquierda y antiguos militantes del PRI, en un intento por consolidar una alternativa política al partido gobernante.

El político volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000, aunque su mayor triunfo electoral llegó en 1997 cuando se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular.

Cárdenas ocupó ese cargo hasta 1999, cuando dejó el mando de la capital mexicana para buscar por tercera ocasión la Presidencia de México.

Aunque Cárdenas nunca logró ocupar la silla presidencial, su papel en la fundación del PRD contribuyó a sentar las bases de una izquierda que décadas después alcanzaría el poder.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el fallecimiento al expresar sus condolencias en un mensaje en el que reconoció a Cárdenas como un "referente imprescindible" para la historia del país.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), quien es recordado por la nacionalización del petróleo, Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 y estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Antes de convertirse en uno de los principales opositores del PRI, Cárdenas desarrolló su carrera política dentro de ese partido, con el que fue gobernador del estado occidental de Michoacán, entre 1980 y 1986.

Su ruptura con el PRI comenzó a mediados de la década de 1980, cuando, junto con otros dirigentes como Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, impulsó una corriente que exigía mayor democracia interna y cuestionaba las políticas económicas del Gobierno.

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Las diferencias lo llevaron a abandonar el partido en 1987 y a encabezar un movimiento opositor que, un año después, puso en duda el dominio electoral del PRI, que hasta entonces había mantenido un control casi absoluto de la Presidencia.

Dentro del PRD, Cárdenas coincidió con Andrés Manuel López Obrador, quien años después llegaría a la Presidencia de México (2018-2024) al frente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), un partido surgido de una ruptura con el PRD.

Ambos dirigentes políticos compartieron buena parte de su trayectoria en la izquierda mexicana, aunque también mantuvieron diferencias sobre el rumbo político del movimiento. Pese a ello, López Obrador fue uno de los primeros en lamentar el fallecimiento de Cárdenas, a quien reconoció como precursor de la apertura democrática del país.

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En 2014, Cárdenas renunció al PRD, en medio de una crisis interna y de desacuerdos con su dirigencia. Su salida marcó el distanciamiento definitivo de la organización que había contribuido a construir veinticinco años antes. EFE

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