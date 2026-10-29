Congreso acepta crédito adicional de 2.392 millones de dólares pedido por Gobierno peruano

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Lima, 28 oct (EFE).- El Congreso de Perú aprobó este miércoles una solicitud para otorgar un crédito suplementario de 8.228 millones de soles (2.392 millones de dólares) al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, para financiar las acciones frente al impacto del fenómeno climático de El Niño y otras necesidades del presupuesto estatal.

La decisión fue aprobada con 83 votos a favor, diez en contra y veintisiete abstenciones en la Cámara de Diputados; y con 37 a favor, diez en contra y seis abstenciones en el Senado.

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La iniciativa, que plantea impulsar la infraestructura y fortalecer la seguridad ciudadana, la salud, la educación y otros servicios y obligaciones esenciales del Estado, fue aprobada previamente por la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República.

Al sustentar la propuesta, el presidente de esa comisión, el fujimorista José Arista, señaló que comprendía la necesidad de atender problemas urgentes, las fuentes de financiación disponibles y el marco legal para ejecutar las autorizaciones de gasto.

Arista agregó que una razón fundamental para aprobar con urgencia la iniciativa era la magnitud del impacto del fenómeno de El Niño y remarcó que este "podría ser más severo" que el ocurrido en 1983, que, según indicó, ocasionó pérdidas equivalentes a un 11 % del PIB peruano de entonces.

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Al sustentar la petición, el pasado 5 de octubre, el ministro peruano de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que el gobierno de Fujimori se ha encontrado con gastos que no figuraban en el presupuesto estatal aprobado para este año y con otras necesidades vinculadas a la atención de El Niño.

El ministro detalló que aproximadamente un 54 % del crédito suplementario estará destinado a gastos corrientes y un 46 % a gastos de capital en los diferentes sectores.

Cuba añadió que será financiado mediante recursos ordinarios y con la emisión de bonos soberanos. EFE