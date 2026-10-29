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Canciller de Ecuador viaja a Emiratos Árabes, España y Marruecos para ampliar cooperación

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Guayaquil (Ecuador), 28 oct (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Roberto Kury, encabezará desde este jueves una gira por Emiratos Árabes Unidos, España y Marruecos para explorar nuevas oportunidades de inversión y ampliar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado.

La primera parada de la gira será Emiratos Árabes Unidos, donde el canciller dará seguimiento a los compromisos bilaterales y a proyectos que puedan generar más oportunidades de inversión, financiamiento y cooperación tecnológica, según explicó este miércoles el ministerio -en un comunicado-.

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Durante la visita, que concluirá el 2 de noviembre, también se abordarán temas como la vivienda, planificación energética y seguridad, además se promocionará a Ecuador en la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo de Abu Dabi (ADIPEC, en inglés).

Posteriormente, el canciller Kury viajará a Madrid, donde participará los días 4 y 5 de noviembre en la XXX Cumbre Iberoamericana, a la que no se ha confirmado la asistencia del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

En esa cumbre, el Gobierno "impulsará el diálogo y la construcción de consensos para fortalecer la cooperación frente a la delincuencia organizada transnacional, así como en educación, innovación y desarrollo sostenible", de acuerdo con la cartera de Estado.

Entre el 9 y el 10 de noviembre, el jefe de la diplomacia ecuatoriana estará en Marruecos, con una agenda enfocada en ampliar la cooperación en seguridad y promover oportunidades de comercio e inversión.

"Ecuador buscará fortalecer la relación con este país como socio estratégico y explorar su potencial como plataforma de acceso a mercados del norte de África para los productos ecuatorianos", destacó el ministerio.

El Gobierno ecuatoriano no ha confirmado si otros ministros acompañarán al canciller en esta gira internacional. EFE

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