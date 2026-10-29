Banca March revalida su certificación ISO 27001 otorgada por Aenor

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Banca March ha renovado la certificación internacional ISO 27001 otorgada por Aenor después de superar una "exhaustiva auditoría" que acredita la solidez del sistema de gestión de seguridad de la información implantado en la entidad, según informó la firma en un comunicado.

La certificación acredita que Banca March dispone de controles, procesos y medidas dirigidas a reducir riesgos, prevenir incidentes y mejorar de manera continua la protección de los datos de clientes, empleados y proveedores.

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"Este hito no solo valida la solidez de nuestros controles y procesos, sino que también destaca el esfuerzo por mantener una cultura de ciberseguridad sólida y compartida en toda la entidad", señaló el director de seguridad TI de Banca March, Javier Gayoso.

La renovación de la certificación ISO 27001 se suma a otras iniciativas de la entidad en materia de seguridad, tecnología y resiliencia operativa dentro del proceso de transformación digital en el que se encuentra el banco.