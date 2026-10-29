Agencias

Banca March revalida su certificación ISO 27001 otorgada por Aenor

Imagen RCENFZ64JBGYJKEHYF3HKITH2E
Guardar

Banca March ha renovado la certificación internacional ISO 27001 otorgada por Aenor después de superar una "exhaustiva auditoría" que acredita la solidez del sistema de gestión de seguridad de la información implantado en la entidad, según informó la firma en un comunicado.

La certificación acredita que Banca March dispone de controles, procesos y medidas dirigidas a reducir riesgos, prevenir incidentes y mejorar de manera continua la protección de los datos de clientes, empleados y proveedores.

PUBLICIDAD

"Este hito no solo valida la solidez de nuestros controles y procesos, sino que también destaca el esfuerzo por mantener una cultura de ciberseguridad sólida y compartida en toda la entidad", señaló el director de seguridad TI de Banca March, Javier Gayoso.

La renovación de la certificación ISO 27001 se suma a otras iniciativas de la entidad en materia de seguridad, tecnología y resiliencia operativa dentro del proceso de transformación digital en el que se encuentra el banco.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

"Tengo 60 años y aún sigo al maestro": El padre de Mazinger Z desata la nostalgia en Lucca

Infobae

El presidente de República Democrática del Congo aboga ante Putin por el diálogo en Ucrania

Infobae

La subasta de Meirás cierra con la venta del maletín de Franco por 19.000 euros y la foto de Juan Carlos I por 8.000

La subasta de Meirás cierra con la venta del maletín de Franco por 19.000 euros y la foto de Juan Carlos I por 8.000

Descubren una explosión cósmica aparentemente modesta que ocultaba energía extrema

Infobae

Condenada por homicidio imprudente la mujer que dejó morir a su bebé recién nacida en un inodoro en Maó

Condenada por homicidio imprudente la mujer que dejó morir a su bebé recién nacida en un inodoro en Maó