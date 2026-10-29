El grupo cervecero danés Carlsberg facturó 9.678 millones de euros hasta septiembre, un 3,4% más

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La cervecera danesa Carlsberg registró una facturación de 72.334 millones de coronas danesas (9.678 millones de euros) en los nueve primeros meses del año, lo que supone mejorar en un 3,4% lo anotado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Los ingresos de la compañía en Europa Occidental crecieron en un 3%, hasta alcanzar los 40.733 millones de coronas (5.450 millones de euros), al tiempo que Carlsberg facturó 16.260 millones de coronas (2.175 millones de euros), sin apenas cambios interanuales, en Asia, y generó hasta 15.330 millones de dólares (2.051 millones de euros) en Europa del Este y Central e India, un 8% más.

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En total, la compañía distribuyó 119,2 millones de hectolitros en el mercado, mejorando en casi un 2% interanual lo obtenido hasta septiembre, de los que 78,9 correspondieron a cerveza, un 1,9% menos, y otros 40,3 a bebidas distintas a la cerveza, un 10,3% más.

Por regiones, Carlsberg vendió 48,9 millones de hectolitros en Europa Occidental, un 1,6% más; mientras que alcanzó los 36,1 en Asia, un 2,2% menos, y hasta 34,2 millones de hectolitros en Europa del Este y Central e India, un 7,1% más.

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Igualmente, ha confirmado previsiones para el conjunto del ejercicio con un crecimiento del beneficio operativo entre el 4% y el 6%, aunque ha advertido que espera un impacto de al menos 100 millones de coronas (13,3 millones de euros) sobre el beneficio operativo debido al modificaciones en el tipo de cambio.

"El grupo registró un sólido crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre, lo que refleja un buen dinamismo en muchos mercados y la resiliencia de nuestra cartera de bebidas -que abarca diversas categorías-, factores que compensaron con creces el difícil entorno comercial en China", ha destacado el consejero delegado de Carlsberg, Jacob Aarup-Andersen.

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"Hemos reforzado aún más nuestra alianza estratégica con PepsiCo al ampliar nuestra colaboración a Azerbaiyán, Armenia y Georgia, lo que proporciona una base sólida para seguir desarrollando nuestra cartera de bebidas en toda la región", ha añadido.