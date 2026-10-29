La Fiscalía Antiterrorista pide imputar por asesinato al autor del atentado racista cerca de París

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La Fiscalía Antiterrorista de Francia ha pedido este jueves imputar por asesinato al presunto autor del atentado racista que dejó la semana pasada un muerto y siete heridos en Trappes, en los alrededores de París, en un suceso que las autoridades francesas calificaron como "muy grave".

El fiscal a cargo de la unidad, Olivier Christen, ha indicado que el sospechoso, identificado como Kevin T., deberá ser puesto bajo detención preventiva de cara al juicio en su contra. Además, ha confirmado que está previsto que comparezca ante un tribunal a lo largo de la jornada.

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Christen ha indicado que Kevin T. ha admitido que el objetivo del ataque eran personas de fe musulmana, africanas y norteafricanas, al tiempo que ha dicho no tener remordimiento alguno. Asimismo, ha declarado que considera que Trappes se ha convertido en un "refugio para islamistas", según informaciones del diario 'Le Figaro'.

La Fiscalía ha hecho hincapié en que la imputación debería también acarrear cargos por terrorismo dada la circunstancia agravante de que el objetivo de los ataques eran personas de determinada "nacionalidad o religión específica".

Los investigadores también han hallado un ejemplar del Corán, una Biblia y una copia de 'Mi Lucha', de Adolf Hitler, entre las pertenencias del sospechoso, que tenía pegatinas con mensajes como "Viva Francia" o "Agrupación Nacional", el partido de la ultraderechista Marine Le Pen.

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Según informaciones recogidas por medios franceses, el hombre iba a bordo de un vehículo cuando realizó una ráfaga de disparos en la vía pública en Trappes contra un grupo de transeúntes.