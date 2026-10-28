Ucrania ataca una planta química a 200 kilómetros al sur de Moscú

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Moscú, 28 oct (EFE).- Ucrania atacó durante la pasada noche la planta química Azot en la región rusa de Tula, a unos doscientos kilómetros al sur de Moscú, según informaron este miércoles las autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.

"Las defensas antiaéreas del Ministerio de Defensa de Rusia repelen un ataque masivo de drones ucranianos contra la región. A consecuencia de la caída de fragmentos de drones en Novomoskóvske se reportan daños en la infraestructura vial, en viviendas privadas y en la zona industrial aledaña", escribió en Telegram el gobernador local, Dmitri Miliáyev, sin dar detalles de la empresa.

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No obstante, añadió que los servicios de Emergencias reaccionaron ante el ataque y a la localidad fueron enviados especialistas del laboratorio Priroda, encargado de monitorear el medio ambiente, y la dirección de Rospotrebnadzor, el servicio ruso de protección al consumidor.

Según estableció el canal de Telegram independiente ruso, la empresa afectada fue la compañía Azot, perteneciente al grupo empresarial químico EvroChim.

Esta empresa, el mayor productor ruso de amoniaco y fertilizantes, y cuyas producciones pueden ser utilizadas para la fabricación de explosivos, ya fue atacada por drones ucranianos el pasado 14 y el 26 de junio.

Los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+ informaron de que en la ciudad de Lípetsk fue atacado un combinado metalúrgico, una información no confirmada por las autoridades rusas.

El Ministerio de Defensa ruso informó de que durante la pasada noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 531 drones ucranianos de ala fija" sobre 13 regiones rusas. EFE