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BingX acerca el trading pre-IPO de Anthropic a sus usuarios con su iniciativa "Conecta con lo que mueve el mercado"

PR Newswire

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CIUDAD DE PANAMÁ, 28 de octubre de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 28 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, la plataforma de trading multiactivo líder a nivel mundial, pone el foco en la propuesta de salida a bolsa (IPO) de Anthropic a través de "Conecta con lo que mueve el mercado" (Connect What's Moving), su iniciativa para acercar a los usuarios a las oportunidades emergentes del mercado. Tras la presentación de Anthropic, BingX reúne el trading pre-IPO de Anthropic, análisis de mercado oportunos, acceso a productos de trading relevantes y un contexto más amplio para ayudar a los usuarios a seguir la historia de la IA a medida que se desarrolla.

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Anthropic, la empresa detrás de Claude, anunció el 26 de octubre que presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) una declaración de registro para una propuesta de oferta pública inicial (IPO). La presentación suma un nuevo capítulo a la narrativa de inversión en IA y pone la atención en cómo las empresas de inteligencia artificial podrían ingresar a los mercados públicos y cómo su crecimiento se conecta con oportunidades globales, en particular con empresas tecnológicas, proveedores de semiconductores y proveedores de infraestructura, muchos de los cuales también pueden operarse a través de BingX TradFi.

Los usuarios elegibles pueden acceder al trading pre-IPO de Anthropic en BingX, junto con la oferta TradFi más amplia de BingX en acciones, índices, forex y materias primas. Esto les brinda a los usuarios otra forma de participar en las narrativas emergentes del mercado entre distintas clases de activos.

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"Conecta con lo que mueve el mercado" reúne tres elementos clave:· Más rápido: sigue los acontecimientos mientras importan. Las actualizaciones de mercado oportunas y los análisis relevantes ayudan a los usuarios a seguir el proceso de la IPO de Anthropic e identificar nueva información a medida que esté disponible, con trading 24/7, sin períodos de bloqueo (lock-ups) y sin necesidad de cuentas de corretaje en Estados Unidos.

· Más amplio: explora las conexiones entre mercados. El acceso a productos cripto y de mercados tradicionales permite a los usuarios explorar cómo la narrativa más amplia de la IA se conecta con distintas empresas, sectores y clases de activos.

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· Más profundo: entiende la historia detrás de la atención. Los análisis de mercado y el contenido educativo ayudan a los usuarios a examinar la información divulgada por la empresa, la dinámica competitiva y los factores que dan forma a la oferta, aportando contexto a los titulares.

"Un acontecimiento importante del mercado comienza con un titular, pero los usuarios también necesitan las herramientas para comprender a fondo qué significa y cómo pueden participar", afirmó Kevin Lee, Chief Strategy Officer de BingX. "A través de 'Conecta con lo que mueve el mercado', combinamos análisis oportunos, un acceso más amplio al mercado y un contexto más profundo para vincular las oportunidades emergentes con herramientas de trading relevantes".

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Para invitar a los usuarios a explorar uno de los desarrollos más recientes del mercado global de IA, BingX lanzó un evento de trading de Anthropic con una bolsa de premios de 500.000 USDT. Los nuevos usuarios elegibles pueden operar Anthropic y reclamar una recompensa en ANTHROPIC equivalente a 15 dólares.

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FUENTE BingX