Trump se atribuye la "remontada" de Netanyahu en las elecciones de Israel

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha atribuido este miércoles el cambio de tendencia en las elecciones legislativas de Israel, asegurando que su reciente respaldo público al primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha evitado su derrota y ha propiciado una "remontada" del bloque conservador.

"Cuando el presidente Trump respaldó a 'Bibi' Netanyahu, la situación cambió por completo", ha compartido el mandatario en sus redes sociales en un texto entrecomillado y firmado con el nombre de Irving C. Schwartz, sin aclarar de quién se trata.

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Según el mensaje difundido por Trump, en lugar de "una derrota contundente para un gran primer ministro", el escenario actual dibuja "un gran empate tras una remontada, o incluso una victoria" para el líder del Likud.

El inquilino de la Casa Blanca ha enfatizado que este giro en las urnas se produjo "después del respaldo del presidente Trump, que solo quiere lo que es bueno para Oriente Próximo, Israel y Estados Unidos".

Estas declaraciones se producen en pleno avance del escrutinio oficial en Israel. Con el 55,4% de las mesas computadas, el bloque derechista y religioso que encabeza Netanyahu ostenta una ventaja provisional de 56 escaños (un 43,8% de los votos), frente a los 49 de la coalición opositora de Gadi Eisenkot y los 15 de los partidos árabes. Pese a la ventaja, ninguna formación alcanza por ahora la mayoría absoluta de 61 diputados que garantiza la gobernabilidad.

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