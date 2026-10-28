Agencias

China pide diálogo ante la escalada de hostilidades entre los hutíes y Riad

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Pekín, 28 oct (EFE).- China pidió este miércoles "diálogo y negociación" para resolver la "tensión continuada" que se vive en el mar Rojo, que se encuentra inmerso en una escalada de hostilidades entre los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, y una coalición militar liderada por Arabia Saudí.

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun pidió hoy en rueda de prensa a las partes en conflicto que impulsen "cuanto antes" la restauración de la paz y la tranquilidad.

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Guo aseguró la víspera que Pekín sigue "con gran atención" la evolución de la situación en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el cuerno de África y que "próximamente enviará enviados especiales a países de esas regiones" para "impulsar los contactos y el diálogo".

La coalición liderada por Riad en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido anunció este martes que derribó un misil lanzado contra la ciudad occidental saudí de Taif, cercana a La Meca.

Previamente, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, informó de que una ofensiva contra el Ministerio de Defensa en Riad "logró un impacto directo", y que la milicia atacó dos aviones de transporte militar con misiles balísticos en el suroeste saudí, uno en el aeropuerto de Najrán y otro en la base aérea Rey Jalid, en Jamis Mushait.

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Guo indicó este martes que "China se opone a los ataques contra objetivos civiles, como los aeropuertos de aviación civil".

Los hechos se enmarcan en la escalada militar más amplia entre Arabia Saudí y los hutíes, un movimiento insurgente aliado de Irán que controla desde 2014 la capital de Yemen (Saná) y amplias zonas del norte y oeste del país, donde Riad interviene militarmente desde 2015 al frente de una coalición en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido. EFE

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