Yola Berrocal, su impactante cambio de look con el pelo rapado al cero: "Me siento imparable"

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Después de 40 días en Honduras, los concursantes de 'Supervivientes All Stars 3' se han enfrentado a uno de los momentos más icónicos del reality: 'la mesa de las tentaciones', en la que a cambio de alguna recompensa muy especial -como su comida favorita o una llamada de sus seres queridos- tienen que superar la prueba o reto impuestos por la organización y que normalmente consisten en llamativos cambios de look. Y en esta ocasión no ha sido una excepción.

Y mientras Rosa Benito se ha teñido el pelo de rosa fucsia, Chiqui se ha despedido de sus trenzas, Asraf se ha puesto una cresta, o Víctor Janeiro se ha rapado las cejas y ha aceptado llevar un taparrabos por toda ropa durante unos días, Yola Berrocal ha ido un paso más allá y, aunque en un primer momento le propusieron que se rapase su larguísima melena al 3 o al 4 para conseguir un plato de chorizo y una conversación con su familia, ella misma ha decidido subir la apuesta y hacer historia en 'Supervivientes'.

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Después de que el domingo se quedasen sin tiempo, este martes la gala del reality ha comenzado con las 'tentaciones' pendientes, y ha sido entonces, mientras la cuñada de Rocío Jurado le cortaba mechones de la maraña en la que se había convertido su pelo después de semanas sin coger un peine, la ex 'Sex Bomb' ha propuesto al programa raparse al cero a cambio de lo acordado más un bote de crema de cacao.

"Qué gusto dar con concursantes así en 'Supervivientes'" ha aplaudido Jorge Javier Vázquez mientras todo el plató le dedicaba un aplauso cerrado a Yola que, feliz y con una gran sonrisa, ha confesado que "he venido para ser un poquito más valiente en mi vida, tener más fortaleza y las cosas claras".

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Y lo cierto es que la apuesta a todo o nada de la representamte ha sido un acierto absoluto, puesto que tanto sus compañeros como los presentadores del reality han coincidido en que está "guapísima" con su cambio de look más radical e inesperado. "Prefiero que me digan que soy guapa por dentro. A estas alturas me da igual que se vean pellejos, que se me caiga el culo... Es lo que hay" ha expresado muy emocionada.

"He decidido raparme al cero, y la verdad que me siento como más fuerte, no sé, increíble. Porque he venido aquí para ser más valiente, tener más fortaleza, y yo creo que al final esto me hace serlo.He querido para demostrar que al final el pelo es pelo y es muy importante, lo más importante es el interior. Yo siempre estaba con el pelo largo largo y digo, pero si es que no pasa nada. Que puedes llegar a ser feliz con el pelo que tengas. Yo me siento súper feliz con más aprendizaje, más fortaleza, más valentía. Me siento imparable" ha reconocido poco después en un vídeo que ha compartido 'Supervivientes' en redes sociales.

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