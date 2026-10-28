Tasas de anorexia y bulimia se disparan más de un 70 % desde 1990 y seguirán en aumento

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Redacción Ciencia, 28 oct (EFE).- Entre 1990 y 2023, la anorexia y la bulimia nerviosa han crecido un 71 % en el mundo. Así, en 2023 había más de 18 millones de personas diagnosticadas con uno de estos trastornos de la alimentación que principalmente afectan a mujeres y niñas de entre 10 y 24 años.

Pero lo peor no es solo que la carga global de estas enfermedades mentales haya aumentado significativamente en las últimas décadas, sino que todo apunta a que lo seguirá haciendo, advierte un estudio publicado este miércoles en la revista JAMA Psychiatry.

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La investigación desarrollada en el marco de la iniciativa Global Burden of Disease -el mayor esfuerzo científico mundial para medir la pérdida de salud y el impacto de las enfermedades- analizó la prevalencia y la mortalidad de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa en 204 países y territorios entre 1990 y 2023, con proyecciones hasta 2050.

Realizado por investigadores del Children’s Hospital de la Universidad Médica de Nanjing (China), el análisis revela que el número de personas que viven con anorexia o bulimia ha crecido un 71 % en las últimas tres décadas, hasta los 18,1 millones de afectados.

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La bulimia nerviosa, que concentra el mayor número de casos (14,2 millones en 2023), también registró el crecimiento más acelerado (75,1 %), mientras que la anorexia llegó hasta los 3,92 millones de casos en 2023 tras un alza del 57,9 %.

Por sexos, el estudio subraya que las mujeres concentran la mayor parte de la carga, hasta los 12,6 millones de afectadas (el 70 % del total), frente a los 5,5 millones de hombres (el 30 %).

Por edades, el trabajo revela que cuatro de cada diez casos (41,2 %) sucede en personas de entre 10 y 24 años, con un pico máximo entre los 20 y 24 años (concretamente entre los 15 y los 19 años en anorexia y entre los 30 y los 34 años en el caso de la bulimia).

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Las regiones de ingresos altos mantienen las tasas más elevadas, encabezadas por Australasia (Australia, Nueva Zelanda y Nueva Guinea), con 946,4 casos por cada 100.000 habitantes, y por Europa Occidental, con 502,4 afectados por cada 100.000 habitantes. En total, esta región acumulaba 1,9 millones de casos en 2023, tras un aumento del 20 % desde 1990.

El estudio apunta que donde más se han disparado estos trastornos ha sido en las regiones asiáticas con rápida transformación socioeconómica, como Asia Oriental (+61,5 %), Asia del Sur (+48,5 %) y el Sudeste Asiático (+44,2 %).

Por países, la prevalencia de la anorexia y la bulimia aumentó en 156 de los 204 territorios evaluados, con Guinea Ecuatorial a la cabeza, con un +92,6%, y se redujo en once países, siendo el mayor descenso el de Venezuela, con un -27,2%.

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Para los autores, estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de integrar la atención y prevención de los trastornos alimentarios en los sistemas de salud pública a nivel mundial. EFE