Sheinbaum y Trump decidirán si avalan un eventual acuerdo comercial entre México y EE.UU.

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que ella y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tendrán la última palabra sobre un eventual acuerdo comercial entre ambos países, que buscan alcanzar antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos.

Las negociaciones registran avances en materia de barreras no arancelarias, aunque persisten diferencias sobre los gravámenes estadounidenses a los automóviles, el acero y el aluminio, reconoció la mandataria.

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Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que las negociaciones son conducidas por los equipos de ambos gobiernos, aunque las propuestas deben recibir finalmente la aprobación de los presidentes.

“Los secretarios proponen el acuerdo”, señaló Sheinbaum, quien detalló que el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, le presenta las alternativas negociadas junto con su equipo, mientras los funcionarios estadounidenses hacen lo propio con Trump.

Añadió que ella determina si las condiciones negociadas son aceptables para México, al igual que Trump decide sobre las propuestas que recibe de sus funcionarios.

Sheinbaum reveló que Ebrard sostuvo conversaciones recientes con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para examinar la posibilidad de alcanzar un entendimiento antes de los comicios.

“Se sigue dialogando (…) viendo si es factible llegar a un acuerdo antes de las elecciones de Estados Unidos que son el 3 de noviembre”, señaló.

No obstante, aseguró que los contactos no se interrumpirán después de la jornada electoral, independientemente de sus resultados.

La presidenta consideró que existen avances importantes, especialmente en los asuntos que Washington identifica como barreras no arancelarias, de los cuales, según dijo, “prácticamente todo se ha resuelto”.

Afirmó que México atendió esas diferencias sin renunciar a su soberanía y mediante entendimientos que, a su juicio, benefician a ambos países.

El principal asunto pendiente, señaló, es conseguir una reducción significativa de los aranceles estadounidenses derivados de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, aplicada por motivos de seguridad nacional, sobre automóviles, acero y aluminio.

Estados Unidos mantiene, con determinadas excepciones, gravámenes del 25 % a vehículos y del 50 % al acero y aluminio, medidas que México busca reducir en paralelo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum insistió en que, pese al ambiente favorable de las conversaciones, todavía no se alcanzan las condiciones que su Gobierno considera necesarias para cerrar un pacto.

También aludió a los mensajes cambiantes de Trump sobre la cercanía del acuerdo y señaló que el mandatario se encuentra en campaña electoral, por lo que pidió paciencia.

“Todavía no llegamos a lo que nosotros consideramos importante para México, pero hay muy buenas pláticas, muy buenos avances (…) El presidente Trump ha dicho que ya estamos a punto y después dice que no, pero también él está en campaña todavía, entonces vamos a esperar, hay que como siempre tener mucha paciencia y serenidad en eso”, detalló.

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El martes, Ebrard había advertido que los resultados de las elecciones estadounidenses difícilmente modificarían de inmediato la política arancelaria de Washington, aunque las negociaciones continuarán en busca de condiciones más favorables para México. EFE

(foto)