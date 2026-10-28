Reino Unido compromete casi 12.000 millones en apoyo financiero a Ucrania en sus nuevos presupuestos

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El Gobierno de Reino Unido ha anunciado que destinará 10.000 millones de libras, casi 12.000 millones de euros, en apoyo financiero a Ucrania en el marco de los nuevos presupuestos presentados por el primer ministro, Andy Burnham.

En una llamada con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Burnham ha destacado el "apoyo inquebrantable" de Reino Unido subrayando que aumentará en la citada cifra el apoyo financiero a Kiev, en virtud de una nueva partida presupuestaria.

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Esta ayuda incluye 500 millones de libras adicionales, unos 600 millones de euros, en apoyo militar procedente del Ministerio de Defensa británico y "destinados a cubrir las necesidades urgentes de las defensas antiaéreas de Ucrania durante este invierno".

Otros 7.000 millones de libras, más de 8.300 millones de euros, se enmarcan en apoyo económico a Kiev para los próximos tres años y otros 3.000 millones de libras, más de 3.500 millones de euros, se destinará a la agencia británica de exportación para "priorizar" el apoyo militar a Ucrania.

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Burnham ha destacado que se trata del mayor paquete de ayuda financiera que Reino Unido ha comprometido con Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022, recalcando el compromiso de Londres con la asistencia a Ucrania "para continuar su valiente lucha contra la invasión ilegal de Rusia".

Desde su llegada a Downing Street, Burnham ha hecho de la ayuda militar a Ucrania una de sus señas, siguiendo el firme apoyo mostrado por Keir Starmer. Ante las denuncias rusas y las amenazas de que Reino Unido se podría convertir en "cómplice" de los ataques a Rusia, Burnham ha incidido en que el apoyo que se otorga a Kiev es defensivo y recalcado que se mantendrá el apoyo "al 100%".

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