Miles de personas dedican minuto de silencio en España a víctimas del accidente de tren

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Madrid, 28 oct (EFE).- El accidente ferroviario ocurrido este miércoles en España ha movilizado a miles de personas en un minuto de silencio a las puertas de ayuntamientos de todo el país, que han concluido con aplausos en memoria de las víctimas, con especial emoción en la localidad de Urda, lugar de la tragedia, y Sevilla, adonde se dirigían los trenes accidentados.

El accidente ha ocurrido hoy, cuando, según el Gobierno español, un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, ha sido embestido por un tren de alta velocidad AVE que llevaba 378 pasajeros, provocando que varios vagones hayan caído por un terraplén.

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El balance provisional de víctimas señala al menos 68 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas, de las cuales 56 ya han recibido el alta y 53 continúan siendo atendidos en hospitales.

La Guardia Civil española va a continuar durante la noche los trabajos en la zona del accidente ferroviario con la vista puesta en la localización y rescate de víctimas que puedan continuar dentro de los vagones.

Mientras la búsqueda de supervivientes y cadáveres continúa activa, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha llamado a todos los ayuntamientos de España a recordar a las víctimas.

El silencio ha resonado en Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Asturias, Canarias, Cantabria, Aragón o Galicia, donde se ha vivido el momento con especial conmoción en Santiago de Compostela, que en 2013 vivió la tragedia ferroviaria de Angrois, en la que fallecieron ochenta personas.

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También ha sido especialmente emotiva la muestra de solidaridad de Adamuz (sur), localidad que tiene las heridas todavía abiertas por el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en el que fallecieron 46 personas.

Los trenes siniestrados se dirigían a Sevilla, donde unas 300 personas se han concentrado a las puertas del palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, para guardar este minuto de silencio.

En la madrileña plaza de Cibeles, ante la sede del Ayuntamiento, también se han congregado varios centenares de personas y una nutrida representación política.

En el lugar del accidente, la portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, Teresa Albacete, ha informado de que hay desplazada en la zona maquinaria pesada "que está ya retirando parte de esos vagones y del amasijo de hierros que hay en el lugar".

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Asimismo, ha apuntado que están trabajando los drones del Instituto Armado con sensores térmicos "que pueden aportar algún tipo de indicio de las personas que puedan estar ahí dentro" y con los que también se está llevando a cabo una recreación de la zona.

De cara a la jornada del jueves, Albacete ha subrayado que la Guardia Civil va a continuar "hasta que esté todo inspeccionado" y que se trabaja para asegurar la zona a fin de que puedan entrar los guías caninos con los perros expertos en localización de personas y restos biológicos, ya que no pueden acceder hasta que no esté asegurada.

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Por su parte, la jueza que instruye la causa abierta para investigar el accidente ha prohibido el acceso de personas no autorizadas a la zona del siniestro y la retirada de cualquier elemento del área afectada para "preservar las evidencias, pruebas e indicios".

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha informado de las primeras medidas adoptadas por la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), responsable de la investigación.EFE

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(Foto)(Vídeo)