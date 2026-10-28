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Bolsonaro se declara líder de Brasil tras borrar carta en la que se proclamaba presidente

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São Paulo, 28 oct (EFE).- El senador ultraderechista brasileño Flávio Bolsonaro, quien huyó a EE.UU. tras perder las elecciones presidenciales, se declaró este miércoles "líder de Brasil" en una segunda versión de una carta abierta, después de borrar la primera, en la que se proclamaba el "verdadero presidente electo" y denunciaba un supuesto fraude electoral sin aportar pruebas.

"Quiero decir, no solo a mis 60 millones de votantes, sino también al pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía", afirmó en la primera misiva, compartida en su perfil oficial de X.

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Sin embargo, poco después, el excandidato borró la primera versión y compartió una segunda en la misma plataforma, en la que cambió la denominación "presidente electo de Brasil" por "líder de Brasil". Ese fue el único cambio relevante entre los dos documentos.

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