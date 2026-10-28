Flávio Bolsonaro se autoproclama "líder" de Brasil y denuncia fraude electoral

Guardar

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro se ha autoproclamado este miércoles como "líder" del país en su primera declaración tras completar su huida a Estados Unidos después de su derrota en las elecciones presidenciales de este pasado fin de semana.

El senador así lo ha recogido en una misiva que ha editado y difundido en sus redes sociales, tras eliminar una publicación original con una carta idéntica salvo por el hecho de que también se autoproclamaba como "presidente electo de Brasil".

PUBLICIDAD

"Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el líder de Brasil", comienza el largo comunicado de Bolsonaro, en el que denuncia la existencia de un fraude electoral en beneficio de su rival y triunfador de las elecciones, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y, tras identificarse como víctima de un "golpe de Estado" y de una "caza de brujas", anuncia su intención de ir preparando una "oposición" en el exilio al estilo venezolano.

Bolsonaro ha escapado a Estados Unidos a través de Argentina y Ecuador después de que la Policía Federal de Brasil anulara su pasaporte al expirar el plazo otorgado por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes para entregarlo e imponerle una prohibición de salida del país, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales a través de casas de apuestas.

PUBLICIDAD

LA VICTORIA DE LULA, UNA "IMPOSIBILIDAD MATEMÁTICA"

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (a su vez bajo arresto domiciliario por encabezar una trama de golpe de Estado contra Lula a finales de 2022) ve "una imposibilidad matemática" en que Lula diera un vuelco histórico a las encuestas en la segunda vuelta del 25 de octubre.

PUBLICIDAD

Flávio Bolsonaro denuncia específicamente una decisión del Tribunal Supremo Federal "tomada por encima de las competencias del Tribunal Superior Electoral (TSE)" que "extendió el horario de votación a última hora, después de concluir el horario legal, cuando las urnas ya habían cerrado".

Esta decisión fue tomada a petición de la campaña de Lula por las denuncias de problemas en el transporte de electores en todo el país. La campaña de Bolsonaro, cabe recordar, también había solicitado la ampliación del horario de votación, aunque solo en cinco estados: Sao Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais y Rio Grande do Sul.

PUBLICIDAD

El excandidato denuncia que, tras este "repugnante fraude electoral" comenzó "un plan previamente orquestado" por "la maquinaria de persecución política del régimen" que comenzó, esgrime, con la condena a su padre; un "golpe de Estado" con el objetivo final de "silenciar a cualquiera que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema cooptada por la organización criminal 'petista' (el PT, el Partido de los Trabajadores de Lula".

Así justifica Bolsonaro su huida a Estados Unidos, "una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores que la gente de bien de mi país", donde ahora pretende configurar una especie de oposición en el exilio, como antes que él hicieron opositores como los venezolanos Juan Guaidó o María Corina Machado.

PUBLICIDAD

Bolsonaro ha llegado a compararse con figuras históricas como el general francés Charles De Gaulle, organizador desde Londres de la resistencia contra la Francia de Vichy sometida al régimen nazi durante la II Guerra Mundial, e incluso con el revolucionario cubano José Martí contra el dictador Fulgencio Batista.

"No he huido de Brasil; he salido por Brasil", asegura Bolsonaro, que promete dirigirse con regularidad al pueblo brasileño y, en los próximos días, presentará "una estrategia para movilizar a la oposición" por "todos los medios pacíficos y legítimos" para "impedir que Lula consolide un régimen dictatorial en Brasil".

PUBLICIDAD

AGRADECIMIENTOS A TRUMP Y A MILEI

Aunque ni la Casa Blanca ni el Gobierno argentino han hablado sobre su papel en la huida de Bolsonaro (todo lo más el Departamento de Estado ha confirmado la concesión de los visados con vistas a un asilo político), Bolsonaro ha agradecido la ayuda prestada a los presidentes de ambos países, Donald Trump y Javier Milei.

PUBLICIDAD

A este último le ha agradecido "su valentía, su sentido de la justicia y su respeto por la legalidad", mientras que ha extendido los agradecimientos al "maravilloso pueblo estadounidense" por la acogida.

"Salí de Brasil, pero no he abandonado a los brasileños. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará", concluye.