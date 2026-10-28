Cuba homenajea al guerrillero revolucionario Camilo Cienfuegos en el malecón de La Habana

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La Habana, 28 oct (EFE).- Cientos de cubanos, encabezados por el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, lanzaron flores este miércoles en el emblemático malecón de La Habana en homenaje al excombatiente de la Revolución, Camilo Cienfuegos, en el aniversario 67 de su muerte.

El acto se realiza anualmente y participan estudiantes de todas las enseñanzas, especialmente de las escuelas militares conocidas como Camilitos en honor a este guerrillero.

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La ceremonia tiene el fin de recordar al conocido como el 'héroe de Yaguajay', por una de las batallas decisivas en las que participó en la provincia de Sancti Spíritus (centro), y que contribuyó al triunfo de la Revolución en la isla en 1959.

"Camilo Vive" remarcó el mandatario cubano esta jornada en la red social X en un mensaje por la fecha, en el que citó una frase del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2026), para señalar que "el camino” de Cuba "sin claudicación ni vacilación" (…) "habría entusiasmado extraordinariamente a Camilo".

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La multitud -con una fuerte presencia de militares- se concentró en las inmediaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la capital cubana, como un acto simbólico por la aprobación esta jornada en Naciones Unidas de la resolución no vinculante en ONU que exige el fin del embargo de Washington a la isla impuesto desde 1962.

La pequeña caminata, en la que también participó el primer ministro cubano, Manuel Marrero y otras autoridades cubanas, culminó en el muro del malecón con el lanzamiento de las ofrendas florales y la mayoría de los presentes fueron bañados por las olas del mar que sobrepasaban el muro por la fuerza del viento.

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Camilo Cienfuegos formó parte de los altos mandos del Ejército Rebelde, liderado por Fidel Castro, cuando la guerrilla se alzó en armas en las montañas de la Sierra Maestra (este) y derrocó al Gobierno de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959.

El 28 de octubre de ese año, Cienfuegos falleció en un accidente de avión a causa de un mal tiempo cuando regresaba a La Habana a bordo de una avioneta Cessna desde la ciudad de Camagüey (este).

Tras una búsqueda realizada durante más de una semana no se encontraron los restos de Cienfuegos -de 27 años- ni del avión en el que viajaba, en el que se convirtió en un suceso que conmocionó a la isla. EFE

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