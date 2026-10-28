Con el 37 % escrutado, Likud lidera y la izquierda árabe asciende a tercera fuerza

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Jerusalén, 28 oct (EFE).- Con cerca del 37 % de los votos escrutados en las elecciones del martes en Israel, el Likud de Benjamín Netanyahu sigue en primer lugar con el 21,7 % de los sufragios, seguido de Yashar! de Gadi Eisenkot (15,7 %) y de la alianza de partidos de izquierda de mayoría árabe Lista Conjunta (9,2 %), que adelanta a Juntos de Naftali Bénet (8,4 %).

A las 5:58 hora local (3:58 GMT), el recuento alcanzaba 2,12 millones de papeletas de 5.037 colegios electorales, de un total de 5.695.682 votos emitidos en 12.018 colegios, según los datos de la Comisión Electoral Central.

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Tras ellos se sitúan los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá (6,4 %), el Israel Beitenu de Avigdor Líberman (6,3 %), Los Demócratas (5,9 %), el ultraderechista Poder Judío de Itamar Ben Gvir (5,8 %), el partido ultraortodoxo sefardí Shas (5,7 %) y el Sionismo Religioso (5,5 %).

Netanyahu pidió en la madrugada de este miércoles esperar a los resultados definitivos, pero apostó por un gobierno de derechas sin "los partidos árabes y antisionistas".

El escrutinio parcial y los sondeos a pie de urna dan como ganador al Likud, pero no otorgan a su bloque la mayoría necesaria de 61 escaños en la Knéset (Parlamento) para gobernar. El bloque opositor le superaría en escaños, pero tampoco alcanzaría la mayoría, según las proyecciones.

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Los partidos árabes se perfilan como la llave de un posible gobierno opositor. El diario Haaretz apunta a que podrían llegar a 19 escaños, según los sondeos a pie de urna.

La participación alcanzó el 77,7 %, casi ocho puntos por encima de la de 2022 y la más alta desde 1999, con un fuerte repunte del voto en las localidades árabes.

El escrutinio puede extenderse hasta pasado el mediodía del miércoles. En 2022, los resultados definitivos se hicieron públicos hacia las 14:00 hora local (12:00 GMT). EFE