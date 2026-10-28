Agencias

Jio, el gigante digital de Ambani, debuta en bolsa tras la mayor opv de la India

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Nueva Delhi, 28 oct (EFE).- Las acciones de Jio Platforms, filial digital del conglomerado indio Reliance Industries propiedad del magnate Mukesh Ambani, comenzaron a cotizar este miércoles con una fuerte subida del 21,36 %, tras culminar una oferta pública de venta (opv) de 3.200 millones de dólares, la mayor en la historia del país asiático.

En la Bolsa de Bombay (BSE), el valor de los títulos de la compañía se situaba en 1.358 rupias (unos 14,4 dólares)a las 10:04 hora local (04:34 GMT), lo que representa un repunte de 239 rupias (+21,36 %) respecto al precio máximo de emisión fijado durante la oferta (1.119 rupias). La tendencia alcista era idéntica en la Bolsa Nacional de la India (NSE). EFE

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