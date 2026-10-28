El crudo brent sube 1,26 % y supera los 115 dólares entre temores de escalada en O.Medio

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Londres, 28 oct (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en diciembre subió este miércoles un 1,26 %, hasta situarse en los 115,32 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, impulsada por los temores del mercado de una nueva escalada bélica en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 1,44 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 113,88 dólares.

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El brent recuperó su tendencia alcista mientras el mercado ya se prepara para un escenario de nuevos ataques en Oriente Medio una vez se celebren las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre, eclipsando los esfuerzos diplomáticos en la región.

El analista de Citi Research Francesco Martoccia apuntó hoy en una nota recogida por The Wall Street Journal que el estancamiento político tras las elecciones israelíes, sin un claro vencedor, también "introduce mayor incertidumbre" en un momento delicado entre las relaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán, así como un "mayor riesgo de una nueva escalada militar".

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También presionó los precios al alza el ataque con misil del martes a la refinería de petróleo de Ras Tanura, la más grande de Arabia Saudí, reivindicado por los rebeldes hutíes del Yemen, que también han atacado el aeropuerto de Adén, en su propio territorio, este miércoles.

En este contexto, el banco suizo UBS revisó este miércoles su pronóstico para los precios del brent y estimó que el barril cotizará a 110 dólares a finales de 2026. EFE