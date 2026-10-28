Delcy Rodríguez comienza gira por estados visitados por Machado a su regreso a Venezuela

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Caracas, 27 oct (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este martes, como parte del plan llamado "renacer productivo", dos de los estados por los que pasó el domingo la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, cuyo regreso ha movido el escenario político en el país.

La mandataria asistió a la inauguración de la escuela de liderazgo campesino Ezequiel Zamora en el estado Aragua (norte), donde encabezó un encuentro con agricultores y otros trabajadores del campo en el que defendió la idea de que su Gobierno busca "servir al pueblo" y no aferrarse al poder.

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Además, se comprometió a llevar a Venezuela a la meta de "hambre cero" para 2027 o 2028.

"Nos vamos por todo el país al renacer productivo, donde están las experiencias en el campo, donde están los pescadores, los acuicultores, para prestar todo el apoyo", indicó la mandataria, al anticipar su gira por varios puntos del país.

En ese contexto, dijo haber anunciado junto al ministro del Interior, Diosdado (Cabello), y su hermano y titular del Parlamento, Jorge (Rodríguez), que desde este lunes comenzó el "renacer productivo de Venezuela".

También aseguró que la población sentirá "pronto" un alivio de los prolongados apagones en medio de una crisis eléctrica que lleva más de una década, pero que se ha agravado en el último año.

Luego, apareció en Carabobo (centro-norte), junto al gobernador de esa entidad, Rafael Lacava, bailando, como lo hacía el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro en sus actos de campaña.

Desde allí, pidió que "nada ni nadie" perturbe "la tranquilidad" del país.

Ambas regiones habían sido visitadas el domingo por María Corina Machado dentro su recorrido hacia Caracas, que abarcó los estados de Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua, así como la capital venezolana, y que convocó a miles de personas que salieron a las calles a dar la bienvenida a la dirigente opositora.

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Machado había denunciado unos siete impedimentos para ingresar a Venezuela, luego de su salida en diciembre con destino a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025.

El Gobierno negó las denuncias y el lunes calificó de "show" su recorrido al asegurar que podía haber ingresado por los aeropuertos. Después, Estados Unidos informó que intervino para que se permitiera el ingreso de la exdiputada.

Washington ejerce una tutela de facto en Venezuela, después de capturar a Maduro en un ataque militar a Caracas en enero pasado.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que la Administración comunicó "hace muchas semanas" a las autoridades interinas en Caracas que debían permitir el regreso de Machado.

Y aunque hasta ahora no hay una versión clara sobre cómo ingresó al país, la dirigente ya trabaja en su agenda.

Durante esta jornada sostuvo encuentros con más de 100 familiares de los presos políticos en Venezuela y con 33 líderes de la principal coalicación opositora, la Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), de la Alianza por Venezuela y otros independientes.

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Oposición se articula

La reunión con los líderes políticos se dio para avanzar "en unidad hacia el Gran Acuerdo Nacional", indicó en X el Comando con Venezuela, la plataforma de campaña de Machado.

Igualmente, el equipo de comunicaciones de la dirigente detalló que los líderes con los que se reunió Machado eran miembros de los partidos que conforman la PUD -Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Convergencia, Encuentro Ciudadano, Causa R, Copei, ProVe-, así como de la AVE que agrupa pequeñas organizaciones como Alianza Bravo Pueblo, Bandera Roja, Centrados, Vanguardia Popular, entre otros.

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No trascendieron mayores detalles de estos encuentros, aunque la PUD ofreció una rueda de prensa horas antes en la que reafirmó su apoyo a Machado y dijo esperar que pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras volver a Venezuela, donde la Contraloría General mantiene una inhabilitación en su contra.

Asimismo, el partido de la opositora, Vente Venezuela (VV), volvió a clamar por la libertad de todos los presos políticos que, según la ONG Foro Penal, son 322.

Se espera que la dirigente opositora ofrezca su primera rueda de prensa el próximo jueves tras volver al país, un hecho que ha renovado los pedidos de convocar a elecciones presidenciales.

Antes de abandonar Venezuela el pasado diciembre para recibir el Nobel, Machado permaneció casi un año en la clandestinidad para evitar ser detenida tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.