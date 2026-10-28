Beatriz Trapote, conmocionada tras ir en el tren anterior al accidente ferroviario: "Podríamos haber viajado en ese"

28/10/2026 Beatriz Trapote, conmocionada tras ir en el tren anterior al accidente ferroviario. Beatriz Trapote se encuentra en estado de shock tras conocer el grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el que han colisionado un tren de Renfe y otro de Iryo a la altura de la provincia de Toledo. La periodista viajaba en el convoy anterior al siniestro junto a Isa, por lo que, aunque ambas se encuentran bien, no ha podido evitar pensar en lo cerca que estuvieron de haber vivido la tragedia en primera persona. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Beatriz Trapote se encuentra en estado de shock tras conocer el grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el que han colisionado un tren de Renfe y otro de Iryo a la altura de la provincia de Toledo. La periodista viajaba en el convoy anterior al siniestro junto a Isa, por lo que, aunque ambas se encuentran bien, no ha podido evitar pensar en lo cerca que estuvieron de haber vivido la tragedia en primera persona.

La colaboradora ha explicado que se encontraba dormida cuando comenzó a escuchar las reacciones de otros pasajeros y se enteró de lo ocurrido. "Yo venía dormida cuando de repente empiezo a escuchar a la gente y es que, acongojada. O sea, el cuerpo cortado... Que podríamos haber viajado tanto Isa como yo en ese tren", ha relatado, visiblemente afectada por lo sucedido. La periodista ha reconocido que ha recibido numerosas llamadas y mensajes de familiares, amigos y seguidores preocupados al saber que había realizado ese mismo trayecto: "Me ha llamado todo el mundo. Imagínate, todo el mundo a través de redes, que estamos bien".

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Aunque ha aclarado que no notaron nada durante su viaje, ya que el accidente se produjo después de que pasara su tren, Trapote ha querido trasladar sus condolencias a las víctimas y sus familias. "Desde aquí, mi pésame a todas las familias", ha expresado, impactada por la magnitud del siniestro y por el recuerdo del accidente de Adamuz, ocurrido meses atrás. "Increíble, cuerpo cortado", ha resumido sobre las sensaciones que le ha dejado conocer la noticia.

A través de Instagram, la periodista también ha tranquilizado a sus seguidores confirmando que se encontraba bien y ha recordado que llevaba días mostrando su preocupación por el estado de las infraestructuras ferroviarias y la calidad de los trenes. En sus declaraciones, ha cuestionado la seguridad del sistema ferroviario y ha aludido a las primeras informaciones sobre lo sucedido en Atocha, aunque las causas del accidente todavía deben esclarecerse.

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