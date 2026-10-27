Rusia está interesada en continuar la cooperación energética con Venezuela, según Putin

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Moscú, 27 oct (EFE).- Rusia está interesada en continuar la cooperación energética con Venezuela y mantiene consultas, al respecto, con Caracas y "terceros países", aseveró este martes el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su intervención en la Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas celebrada en Moscú.

"Los operadores económicos rusos invirtieron miles de millones de dólares en el sector energético de Venezuela, confiamos en que esta cooperación continuará", declaró, al comentar la intervención telemática en el foro de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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Putin señaló que Rusia está lista para trabajar "con las autoridades de Venezuela, con nuestros socios venezolanos, así como con representantes de terceros países".

"Llevamos a cabo consultas tanto con las instituciones gubernamentales como con compañías interesadas de otros, quiero subrayar, terceros países", indicó, en clara referencia a Estados Unidos.

Tras la captura a principios de 2026 del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, el Ministerio de Exteriores ruso calificó la operación de "una agresión" contra la nación caribeña, aliado estrecho de Rusia en América Latina.

Putin, cuyo país ha pedido la liberación de Maduro, mantiene una postura reservada sobre Venezuela exenta de críticas directas a Trump, mientras Moscú y Caracas aseguran que mantienen abiertos los canales de comunicación directos.

En la actualidad, Estados Unidos ejerce el control mayoritario de más de la quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela y supervisa la comercialización del petróleo venezolano en virtud del acuerdo bilateral firmado entre Caracas y Washington en agosto pasado.

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Este acuerdo otorga a empresas estadounidenses como North American Blue Energy Partners (NABEP) el control operativo de 17 yacimientos estratégicos por un período de hasta cien años.EFE

(foto)(vídeo)