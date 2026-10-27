PSC y Comuns acuerdan la retirada de los de Colau en el Senado en Girona, Lleida y Tarragona

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El PSC y los Comuns han cerrado un acuerdo para "alcanzar una mayoría progresista en el Senado" en la elecciones generales del 29 de noviembre que supone la retirada de los de la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona.

En un comunicado conjunto este martes, las dos formaciones han explicado que los Comuns se comprometen así a retirar sus candidaturas al Senado en las circunscripciones de Girona, Lleida y Tarragona, a favor de las del PSC.

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El PSC, por su parte, se compromete a designar un senador a propuesta de los Comuns, este senador de los Comuns sería por designación autonómica y no iría en las listas.

"RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA"

Ambas formaciones han defendido el objetivo de "hacer frente a la derecha y a la extrema derecha" tras el acuerdo entre PP y Vox para concurrir al Senado conjuntamente en las circunscripciones de Girona y Tarragona.

Para PSC y Comuns, el acuerdo entre los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal "tiene el objetivo de controlar esta cámara para que se convierta en un instrumento de regresión democrática y control de instituciones del Estado".

"Es especialmente grave que el acuerdo entregue el liderazgo de circunscripciones catalanas a Vox, la extrema derecha que quiere acabar con las instituciones y derechos y libertades de Catalunya, y nuestro autogobierno", han agregado.

Por todo ello, ven "una responsabilidad democrática de las fuerzas progresistas y catalanistas bloquear el paso a la derecha y a la extrema derecha en el Senado".