Prensa alemana destaca la variedad de facetas del juego de Kane y su ubicuidad

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Berlín, 21 oct (EFE).- La prensa alemana destaca este martes, en los comentarios sobre el Balón de Oro concedido al Harry Kane, la multiplicidad de facetas que tiene el juego del delantero inglés del Bayern Múnich y su ubicuidad en el campo, por lo que le considera en un justo ganador.

"En la temporada pasada Kane no sólo fue el mejor delantero centro sino también el mejor 10, el mejor 8 y el mejor 6. Ningún otro jugador mostró tantas virtudes diferentes que van desde marcar goles hasta el trabajo defensivo pasando por la construcción del juego", dice el diario tz de Múnich.

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"Kane no sólo tiene el segundo mejor registro de goles en una temporada (72) -sólo el argentino Lionel Messi marcó más en 2011-2012-, sino que con su manera de jugar pone en acción a sus compañeros en lugar de esperar sólo a sus propias posibilidades de rematar", agrega.

El Süddeutsche Zeitung apunta en la misma dirección y fundamenta con ejemplos la idea de que Kane es un jugador completo que no sólo es importante en el área contraria, sino prácticamente en todo el campo.

"Goles de oro, pases de oro, Balón de oro" titula el artículo que ese diario le dedica a Kane y al galardón.

Como ejemplo de la ubicuidad de Kane, el Süddeutsche Zeitung recuerda en 2-2 reciente ante el Arsenal en la Liga de Campeones.

En ese partido, Kane hizo un saque de meta que llevó a una ocasión del Bayern, suyo fue el pase -desde el círculo central- para el primer gol muniqués marcado por Alphonso Davies y provocó un penalti en clara posición de delantero centro que él mismo se encargó de convertir.

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"El delantero Kane estaba sencillamente en todas partes en el campo", concluye el diario.

El mismo rotativo recuerda unas declaraciones del entrenador del Bayern, Vincent Kompany, que caracterizan el modo de jugar de Kane.

"Como defensa me gustaba que un delantero mantuviera su posición en la que yo podía ganar duelos individuales y proteger mi portería", dijo Kompany recordando su época de jugador.

Con Kane eso es exactamente lo que no ocurre. "Harry a veces está ahí, a veces no. La sensación es que está en todas partes", señaló el entrenador.

El diario Bild, por su parte, destaca la evolución que ha tenido Kane en el Bayern y, sobre todo, desde la llegada al banquillo de Kompany.

"Cuando Kane aterrizó en Obserpfaffenhofen (aeropuerto cercano a Múnich) era 'sólo' un delantero de clase mundial. Con Vincent Kompany se convirtió en armador del juego, líbero, motor. El que haya ganado el título, sin haber ganado la Liga de Campeones, le puede servir al Bayern de argumento en otros fichajes", sostiene.

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