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El Grupo Carso del magnate mexicano Carlos Slim gana 338,8 millones hasta septiembre, un 42% más

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El conglomerado mexicano Grupo Carso, perteneciente al magnate Carlos Slim, registró un beneficio neto atribuido de 7.046 millones de pesos (338,8 millones de euros) hasta septiembre, lo que supone un aumento del 42% respecto de la cifra contabilizada doce meses antes.

Las ventas subieron un 2,3%, hasta los 139.929 millones de pesos (6.728 millones de euros), mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se redujo en un 3,7%, hasta los 18.864 millones de pesos (907 millones de euros).

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Ya solo en el tercer trimestre, el 'holding' se anotó unas ganancias de 2.558 millones de pesos (123 millones de euros) y unos ingresos de 47.627 millones de pesos (2.290 millones de euros), esto es casi cuatro veces (293,2%) y un 4,6% más que hace un año, respectivamente.

Por segmentos, la cadena de restaurantes Sandborns generó el 33,7% de la facturación trimestral, seguida de la industrial Condumex (21,7%), la empresa de ingeniería Cicsa (15,6%), la cementera Elementia (13,1%), la firma de hidrocarburos Zamajal (6,3%) y la energética Energy (1,5%). Otros conceptos y ajustes contables detrajeron un 1,5% del valor de las ventas.

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El Ebitda de julio a septiembre repuntó un 21,5%, hasta los 6.821 millones de pesos (328 millones de euros). La deuda total de grupo Carso se situó al 30 de septiembre en los 46.319 millones de pesos (2.227 millones de euros) y la neta en los 21.788 millones de pesos (1.048 millones de euros).

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