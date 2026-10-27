Aumentan a 40.000 los desplazados de Etiopía a Kenia tras combates en un pueblo fronterizo

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Nairobi, 27 oct (EFE).- Ascienden a 40.000 las personas que han buscado refugio en Moyale, localidad dividida por la frontera entre Kenia y Etiopía, tras huir de los recientes combates en territorio etíope, advirtió este martes la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR).

"Esta afluencia está ejerciendo una presión significativa sobre las comunidades receptoras y los recursos disponibles, en particular sobre el suministro de alimentos, agua potable, alojamiento, saneamiento y atención médica", señaló el organismo público keniano en un comunicado.

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Al menos 15.000 de estos desplazados se encuentran alojados en ocho refugios temporales -incluidas iglesias, escuelas y mezquitas-, mientras que más de 20.000 están siendo acogidos por familiares y amigos de la zona.

La KNCHR indicó que las lluvias en la zona de Moyale aumentan la preocupación por la exposición a la intemperie, las condiciones higiénicas y posibles brotes de enfermedades transmisibles.

En este sentido, la Comisión hizo un llamamiento urgente para garantizar la atención sanitaria materna, neonatal y reproductiva tras reportarse nacimientos en los centros de acogida.

!La protección de los derechos humanos no se detiene en las fronteras nacionales. Toda persona bajo la jurisdicción de Kenia tiene derecho a la dignidad y a la protección de la ley, independientemente de su nacionalidad, etnia o estado migratorio!, enfatizó la KNCHR.

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La Comisión instó al Gobierno de Kenia a coordinarse con las autoridades de Etiopía para facilitar una gestión transfronteriza "segura, ordenada y humana", garantizando el principio de "no devolución" de los solicitantes de asilo.

También hizo un llamado a las agencias humanitarias, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Cruz Roja, a movilizar recursos de emergencia para proporcionar alimento, refugio y asistencia psicosocial.

Por su parte, ACNUR informó que sus equipos se encuentran desplegados sobre el terreno y colaboran con otras agencias de la ONU y socios humanitarios para apoyar la respuesta a esta situación.

La parte etíope de Moyale, dividida entre las regiones colindantes de Oromía y Somalí, es objeto de disputa desde hace años entre los grupos étnicos oromo (mayoritario en el pueblo) y somalíes (el segundo mayor en la localidad).

Según medios locales, las tensiones comenzaron el pasado día 18 con el izado de la bandera de la región Somalí en la zona oromo, seguida del asesinato de una niña de 13 años.

Estas hostilidades se intensificaron el día 22, cuando comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de ambas regiones.

El anterior gran estallido de violencia interétnica en Moyale ocurrió en diciembre de 2017, cuando al menos 61 personas murieron y más de 360 casas fueron quemadas por enfrentamientos entre oromos y somalís.

Esta violencia ocurre mientras el Ejército de Etiopía logra rápidos avances en el norte del país después de que el rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) anunciase el pasado 23 de septiembre una "guerra defensiva" desde esa región norteña, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones. EFE

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