Agencias

Aumenta en 6 puntos la participación en Israel hasta las 14.00 h., la más alta desde 1973

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Jerusalén, 27 oct (EFE).- La participación en las elecciones israelíes de este martes aumentó en 6 puntos hasta las 14.00 hora local (12.00 GMT) y se situó en un 44,9 %, la más alta a esa hora en unos comicios desde 1973, informó la Comisión Electoral Central.

Más de 3,2 millones de israelíes ya han votado este martes en los comicios generales, en lo que supone también la cifra más alta desde el año 1973, según los datos de la Comisión Electoral Central de Israel.

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Israel acoge este martes unas reñidas elecciones clave para el futuro del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y las primeras celebradas desde los ataques de las milicias propalestinas de Hamás hace tres años, cuyas encuestas dan la vitoria, por un estrecho margen, al opositor Gadi Eisenkot. EFE

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