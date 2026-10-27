Argentina dice que Flávio Bolsonaro no pidió asilo

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Buenos Aires, 27 oct (EFE).- El portavoz de la Presidencia argentina, Adrián Ravier, dijo este martes que el Gobierno de Javier Milei "tomó nota del resultado electoral de Brasil", tras la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva, y añadió que el perdedor de esos comicios, Flávio Bolsonaro, "no ha pedido asilo" en este país.

Estas han sido las primeras palabras de un integrante del Gobierno de Milei tras la victoria el domingo de Lula da Silva en unas elecciones que han marcado historia en Brasil y después de que el presidente argentino se inmiscuyera en la campaña a favor de Bolsonaro e insultara de manera repetida al líder progresista brasileño.

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Ravier ofreció una rueda de prensa mientras los medios argentinos especulaban este martes sobre la posibilidad de que Bolsonaro haya cruzado la frontera y esté en Argentina, a lo que respondió la Dirección de Migraciones que "no tiene registro" de ello. EFE

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