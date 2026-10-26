Planas confía en un acuerdo "en tiempo útil" que permita a la flota europea seguir faenando en Mauritania

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confiado este lunes desde Luxemburgo en que sea posible que la Unión Europea logre "en tiempo útil" un acuerdo que permita a la flota europea --incluida la española-- seguir faenando en aguas de Mauritania, cuya actividad está de momento cubierta sólo hasta el 14 de noviembre, cuando expira el actual protocolo pesquero para el que España, Portugal, Países Bajos y Letonia urgen a Bruselas a pactar una prórroga.

"Estamos trabajando sobre ello y aún tenemos esperanza de poder llegar a un acuerdo en tiempo útil. Apoyamos a la Comisión, apoyamos también los contactos con Mauritania", ha confiado Planas en declaraciones a la prensa en Luxemburgo, a su llegada a una reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión.

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Así, el ministro ha confiado en las posibilidades de éxito, si bien no ha dado detalles sobre el estado de las conversaciones entre la Comisión Europea y las autoridades del país africano para garantizar la continuidad de la actividad pesquera europea, bien con un nuevo protocolo, bien con una prórroga urgente mientras se sigue negociando un nuevo acuerdo.

El protocolo con Mauritania es un acuerdo que ofrece posibilidades de pesca a los buques de 10 Estados miembros de la UE que capturan en aguas mauritanas algo más de 280.000 toneladas de especies como camarones, peces demersales, pequeñas especies pelágicas y atún.

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