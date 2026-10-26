Más de 330 detenidos en una operación europea contra el tráfico de drogas, el contrabando y robo de vehículos

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La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ha informado este lunes de la detención de 334 personas y la incautación de más de 7,4 toneladas de cocaína, 710 vehículos robados y más de diez millones de cigarrillos de contrabando en el marco de una operación europea contra la delincuencia transfronteriza desarrollada en 26 países, entre ellos España, con el apoyo de Interpol.

La operación, denominada 'Joint Action Days Mobile 9' y coordinada por Frontex entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre, también permitió intervenir 2.389 kilos de cannabis, más de 44.600 pastillas de benzodiacepinas, 80 armas de fuego y 3.466 cartuchos de munición, así como detectar a 2.202 migrantes en situación irregular.

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Durante el dispositivo, los agentes llevaron a cabo controles en pasos fronterizos, puertos y aeropuertos, en los que inspeccionaron a más de 150.000 personas, cerca de 130.000 vehículos y más de 39.000 documentos, además de 2.721 embarcaciones y 1.393 motores de barco.

Las fuerzas policiales de 26 países europeos también lograron recuperar 34 embarcaciones y 41 motores robados, así como intervenir 127 documentos falsificados, más de 38.000 prendas de vestir y 2.700 perfumes falsificados, además de dinero en efectivo no declarado y presuntamente procedente de actividades delictivas.

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Asimismo, Frontex ha señalado que 75 de los casos detectados estaban relacionados con las redes criminales y los individuos considerados más peligrosos en el marco de la plataforma europea contra las amenazas delictivas (EMPACT), lo que dio lugar a 51 detenciones en Grecia, Lituania, Portugal y España.

Más concretamente, la operación ha contado con la participación de 19 Estados miembro de la Unión Europea, entre ellos España, así como Albania, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Suiza.

IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CONTRA EL CRIMEN

Entre los casos destacados, Frontex ha explicado que el intercambio de información entre las autoridades alemanas y polacas permitió localizar cerca de Varsovia (Polonia) un vehículo robado en Alemania, interceptarlo y detener al sospechoso. Asimismo, la colaboración entre Serbia y Croacia facilitó la recuperación de otro automóvil sustraído en Francia cuando se dirigía hacia territorio serbio.

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En el puerto italiano de Génova, agentes de Frontex, la Policía italiana e Interpol identificaron dos vehículos robados que iban a ser trasladados a Túnez con documentación de matriculación falsificada y números de identificación manipulados.

La agencia europea también ha destacado la detección de un permiso de conducir esloveno falsificado en un paso fronterizo de Macedonia del Norte, que terminó con la detención del conductor y la apertura de una investigación.

"Un coche robado puede cruzar varias fronteras en muy poco tiempo. Si queremos detenerlo, la información tiene que viajar igual de rápido", ha señalado el director ejecutivo de Frontex, el neerlandés Hans Leijtens, quien ha destacado la importancia de que los agentes de distintos países compartan información y actúen de manera coordinada.

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En su opinión, esta operación demuestra "lo que puede conseguir esa cooperación" entre decenas de países y que "Frontex ayuda a hacerla posible". Eso sí, ha reivindicado que "son las personas sobre el terreno quienes consiguen los resultados".