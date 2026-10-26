Lunes, 26 de octubre de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 26 oct (EFE).-

Caracas.- La premio nobel de paz de 2025, María Corina Machado, logró retornar a Venezuela, después de al menos siete intentos fallidos, lo que abre una nueva etapa para la oposición en su país y pone a prueba el plan que Estados Unidos ha emprendido en la nación petrolera apoyado en el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

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París.- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne a representantes de la sociedad civil y del mundo económico y académico, tras las recientes movilizaciones multitudinarias y ante la convocatoria de una nueva protesta el próximo sábado, en medio de la creciente presión sobre el presidente Emmanuel Macron.

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Bruselas.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen este lunes en Luxemburgo para tratar de llegar a un acuerdo parcial sobre la próxima Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027 y debatir su posición conjunta de cara a la reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT) a finales de noviembre.

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Bruselas.- La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera concede una entrevista a EFE para abordar el futuro marco europeo de resiliencia climática que prepara el Ejecutivo comunitario.

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Luxemburgo.- Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen este lunes en Luxemburgo para tratar de llegar a un acuerdo parcial sobre la próxima Política Agrícola Común (PAC) posterior a 2027 y debatir su posición conjunta de cara a la reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT) a finales de noviembre.

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París.- Varias asociaciones y sindicatos, entre ellos la Liga de los Derechos Humanos (LDH) y SOS Racisme, han convocado concentraciones para este lunes en París y en distintos puntos de Francia en apoyo a las víctimas del tiroteo racista ocurrido el viernes pasado a las afueras de París y en el murió una persona y otras cinco resultaron heridas, incluida una niña de 12 años.

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La Habana.- Cuba presentará nuevamente este 27 y 28 de octubre el proyecto de resolución ante la ONU que exige el fin del embargo de EE.UU., en medio de una de las peores crisis de la isla y durante un año marcado por un bloqueo petrolero y sanciones secundarias impuestas por Washington.

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Ciudad de Panamá.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inaugura este lunes en Panamá su 197 período de sesiones, que se extenderá hasta el próximo 30 de octubre, en la que se tratará la situación sobre los derechos humanos en países como El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos, entre otros.

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Ciudad de Panamá.- La CIDH realiza en Panamá una audiencia sobre la situación en El Salvador de las personas privadas de libertad en el marco de estado de excepción.

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Pekín.- El Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) celebra entre el 26 y el 29 de octubre en Pekín la quinta sesión plenaria de su XX Comité Central, una cita que tendrá como eje la disciplina interna y la "gobernanza estricta" de la formación.

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Guayaquil (Ecuador).- Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez, el encarcelado alcalde de Guayaquil, ha dado el paso de presentarse en las próximas elecciones municipales de Ecuador para suceder a su marido, uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa, con la idea de "continuar su gestión", según afirmada en una entrevista con EFE, pese al miedo que siente de ser perseguida luego del "ensañamiento" que denuncia contra su esposo.

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Cali (Colombia).- La pervivencia del conflicto tras el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el eje que vertebra la exposición del fotoperiodista Ernesto Guzmán que arranca este lunes en Cali.

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Londres.- La calle Oxford Street, una de las más transitadas de Londres y epicentro de la vida comercial de la ciudad, se peatonaliza a partir de hoy en un tramo de un kilómetro, el situado entre Orchard Street y Great Porland Sreet.

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Montevideo.- El Centro de Panaderos de Uruguay presenta el nuevo Pan de León XIV, mediante el que se homenajeará la llegada del papa al país sudamericano.

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Amberes (Bélgica).- La ciudad belga celebra este lunes la semifinal del Callebaut World Chocolate Masters 2026, una competición de chocolateros de todo el mundo en la que un español aspira a alcanzar la final del martes, con el aval del anterior ganador, Lluc Crusellas, y con el maestro pastelero Jordi Roca en el jurado.

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cdp/rmg/EFE

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