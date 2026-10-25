Trump quiere que El-Sayed pase por un detector de metales si gana las elecciones

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Washington, 25 oct (EFE).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter este domingo contra el candidato demócrata al Senado, Abdul El-Sayed, que aventaja por la mínima al candidato republicano, Mike Rogers, en el estado de Michigan, y pidió instalar un detector de metales en la Cámara Alta si el progresista gana las elecciones.

"Él sería el único senador que tendrá que pasar por un detector de metales antes de que se le permita entrar al Senado. Quiero que haya un detector de metales para él", declaró en un mitin en el estado de Michigan donde el día previo El-Sayed recibió el apoyo del expresidente Barack Obama.

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"Cualquiera con semejante historial de apoyo a los yihadistas sería sometido a controles y no podría embarcar en un avión. Desde luego, no deberían darle un escaño en el Senado de los Estados Unidos", dijo tras insistir sin pruebas en sus vínculos con los Hermanos Musulmanes.

"Estoy aquí para impedir que un yihadista miembro de los Hermanos Musulmanes se convierta en senador de Estados Unidos", añadió.

La intervención de Trump contó con la participación de David Beamer, padre de uno de los pasajeros que se enfrentaron a los secuestradores durante los atentados de 2001 en el avión que se estrelló en Pensilvania, y quien pidió el voto para Rogers.

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Durante el discurso se proyectó además un montaje con declaraciones de El-Sayed tras lo que el presidente dijo: "Es un tipo malo, ¿verdad?. Es peor que yo. Yo soy una buena persona".

El-Sayed, que ganó las primarias demócratas por menos de un punto porcentual frente a la congresista Haley Stevens, respaldada por el sector moderado del partido, afronta el reto de conservar para los demócratas el escaño del senador saliente en las elecciones de medio término.

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El estado de Michigan se ha convertido por tanto una carrera clave para las aspiraciones demócratas de arrebatar a los republicanos la mayoría del Senado, pero necesitan mantener los 47 actuales y ganar al menos cuatro asientos que ahora tienen los republicanos.

De perder este estado, el Partido Demócrata tendría más complicado quitar la mayoría a los republicanos.

El candidato, que se autodefine como progresista ha recibido el apoyo de Obama, la exvicepresidenta, Kamala Harris; el senador independiente Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.