Manolo González dirigirá al Espanyol en la Copa del Rey contra el Sestao

Guardar

Barcelona, 25 oct (EFE ).- El entrenador del Espanyol, Manolo González, ofrecerá este lunes, a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, la rueda de prensa previa al partido de la Copa del Rey contra el Sestao y dirigirá el encuentro el martes.

El futuro del técnico está bajo los focos después de sumar un punto de los últimos quince en la competición liguera, aunque la plantilla blanquiazul ha insistido en su respaldo al preparador tras los últimos resultados.

PUBLICIDAD

Manolo González tomó las riendas del equipo en marzo de 2024 y tiene contrato en vigor hasta el próximo 30 de junio de 2027, al final de esta temporada.