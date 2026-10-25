Garofalo (Ebro Foods) se dispara un 35,9% en España en los últimos dos años, por encima del mercado de pasta

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Garofalo, la pasta 'premium' de Ebro Foods, ha registrado un crecimiento del 35,9% en España, un "mercado importante" para la marca, en los últimos dos años, por encima del avance del 4% del consumo de pasta seca en ese periodo.

En concreto, el consumo de pasta seca en el mercado español ha alcanzado las 245.700 toneladas en los últimos doce meses, en un contexto en el que este producto mantiene una presencia habitual en la dieta de los consumidores. La marca blanca representa cerca del 68,6% del mercado de la pasta, según los datos de la consultora Nielsen.

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"El mercado español es muy importante para Garofalo, donde estamos creciendo. Tradicionalmente, el precio ha sido uno de los principales factores en las decisiones de compra de los consumidores españoles. Sin embargo, estamos asistiendo a un cambio de tendencia", ha asegurado Roberta Martinelli, Group Brand Manager de Ebro Foods y responsable de Marketing de Garofalo en España.

Martinelli ha vinculado esta cambio con la influencia de los medios de comunicación, especialmente los digitales, las redes sociales y los creadores de contenido gastronómico, que acercan al público nuevas recetas y técnicas de cocción. "Hoy existe un interés creciente por conocer mejor el producto, aprender a prepararlo y entender qué diferencia a una pasta de calidad", ha afirmado.

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En este contexto, Garofalo ha presentado la nueva campaña 'Garofalo no es cualquier pasta', que está protagonizada por el chef Jordi Cruz, que suma cinco estrellas Michelin en sus restaurantes ABaC, Angle y Atempo, con la que busca poner en valor su diferenciación y cuestionar la idea de que cualquier pasta sirve.

Una nueva campaña que pretende trasladar ese mensaje al consumidor de una forma "sencilla, cercana y memorable", según ha explicado la responsable de Garofalo en España.

"Con nuestra nueva campaña queremos invitar al consumidor a mirar la pasta de otra manera. Garofalo no es una pasta más, y por eso necesitábamos una idea capaz de cuestionar una creencia muy extendida: que cualquier pasta sirve", ha señalado Martinelli.

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