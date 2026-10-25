Convocan protesta por violencia en operación policial de desalojo de acampadas en Portugal

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Lisboa, 25 oct (EFE).- El movimiento Casa para Viver, uno de los organizadores de las protestas contra la crisis de vivienda en Portugal, convocó una acción de protesta el próximo martes frente al Parlamento, coincidiendo con el inicio del debate del Presupuesto para 2027, tras la violencia utilizada en la operación policial que esta madrugada desalojó las acampadas en Lisboa y Oporto.

"Elegir la madrugada para soltar perros y disparar balas de goma contra personas que dormían o se manifestaban pacíficamente es una decisión política. Demuestra que este Gobierno prefiere reprimir a quienes denuncian la crisis de la vivienda antes que resolverla", escribió el movimiento en un comunicado difundido este domingo.

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La Policía lanzó una operación simultánea en ambas ciudades a las 2.00 hora local (misma hora GMT) con la que desalojó las acampadas. Según sus cifras, fueron detenidas 31 personas y once resultaron heridas, mientras que los organizadores de las protestas denuncian que son 20 los heridos.

"Quienes se encontraban en los campamentos no cometieron ningún delito. Estaban ejerciendo un derecho constitucional, el derecho de manifestación, para defender otro derecho constitucional, el derecho a la vivienda", agregó Casa para Viver.

Para protestar contra la respuesta institucional convocaron una protesta para el próximo martes 27 de octubre, a las 18.30 hora local, frente a la Asamblea de la República (Parlamento), donde ese día se comenzará a discutir el proyecto de presupuestos para 2027 presentado por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha).

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El uso del espacio público para instalar acampadas contra la crisis de la vivienda ha abierto en Portugal un debate entre las autoridades, los movimientos ciudadanos y la opinión pública sobre los límites legales de estas formas de protesta.

De hecho, en varias ocasiones durante la última semana los manifestantes han instalado las tiendas, que han acabado siendo retiradas bien por ellos mismos o en operaciones policiales. EFE