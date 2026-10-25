Agencias

20-29. Los Atlanta Falcons ponen fin al invicto de San Francisco 49ers

Guardar

Redacción Deportes, 25 oct (EFE).- Los Atlanta Falcons pusieron fin este domingo al invicto de San Francisco 49ers al imponerse por 20-29 en partido de la semana siete de la temporada de la NFL.

Atlanta alcanzó el segundo puesto de la División Sur de la Conferencia Nacional (NFC) con tres juegos ganados y cuatro perdidos.

PUBLICIDAD

A pesar de la derrota, San Francisco permanece en la cima del Oeste de la NFC con balance de 6-1.

Michael Penix lució en los controles de los Falcons con 213 yardas por pase y 3 envíos de anotación. Con los 49ers, Brock Purdy pasó para 288 yardas; sufrió 2 intercepciones y fue capturado en 2 ocasiones.

Los 49ers tomaron ventaja en la primera mitad por 14-12 gracias a anotaciones por la vía terrestre de Kaelon Black y de Christian McCaffrey.

Atlanta se puso en el marcador con un 'touchdown' por recepción de Nick Muse y un gol de campo que conectó Nick Folk.

En la segunda mitad los Falcons se fueron arriba en el tercer cuarto 14-19 gracias a una recepción de Kyle Pitts y se alejaron hasta 14-26 con otro pase a la zona pintada que atrapó Drake London, luego de una serie de errores defensivos de los gambusinos.

PUBLICIDAD

San Francisco se acercó 20-26 en el periodo final vía una recepción de Kyle Juszczyk; Eddy Piñeiro falló el punto extra.

Atlanta selló la victoria con la intercepción de Kendal Daniels y el gol de campo de Nick Folk que dejó el marcador 20-29.

También este domingo los Minnesota Vikings conservaron su condición de invicto con su victoria 10-16 sobre los Indianapolis Colts.

Los Vikings, con marca de 7-0, siguen en la cima de la división Norte de la NFC; los Colts, con marca de 2-5,

En Baltimore, Joe Burrow destacó con 292 yardas y cuatro envíos de anotación en el triunfo 35-13 de los Cincinnati Bengals sobre los Baltimore Ravens.

Miami Dolphins obtuvo su primera victoria de la temporada al superar por 28-25 a los New York Jets, liderados por dos envíos a las diagonales de Malik Williams.

Los Cleveland Browns derrotaron 27-24 a los Tennessee Titans con dos anotaciones terrestres de Quinshon Judkins, quien corrió para 96 yardas.

Los Browns, con marca de 5-2 mantienen una cerrada lucha con los Pittsburgh Steelers, también con 5-2, por la cima del norte de la Conferencia Americana.

Los Steelers derrotaron más temprano 16-10 a los New Orleans Saints, en partido realizado en París.

También este día, los Tampa Bay Buccaneers apalearon 43-13 a los Carolina Panthers y, en partido que se decidió en tiempo extra, los New York Giants se impusieron 27-21 a los Houston Texans. EFE

Últimas Noticias

Vucic admite que la opositora Lista de Estudiantes ha ganado las elecciones en Serbia

Infobae

México coordina plan preventivo en costas de cinco estados del país por cercanía de Vance

Infobae

Un juez del Supremo prorroga la votación de las elecciones en Brasil por dos horas

Infobae

Intensas lluvias desbordan ríos en norte argentino y obligan a cerrar pasos fronterizos

Infobae

2-1. Óskarsson y Turrientes afianzan la buena dinámica de la Real

Infobae