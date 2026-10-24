Un R. Madrid de récord, con Feliz y Campazzo en racha, funciona bajo el estilo de Martínez

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Pedro Martín López

Madrid, 24 oct (EFE).- Primer título de la temporada y pequeña crisis tras protagonizar el peor arranque en la historia del club en la Euroliga (0-3). Un nuevo estilo de la mano de Pedro Martínez que ya da sus frutos. En menos de una semana, el Real Madrid bate sus récords desde el triple en la Liga Endesa (máxima categoría del baloncesto español) y la Euroliga.

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La euforia del principio de campaña al ganar la Supercopa de la Euroliga contrastó con las dudas generadas por las tres derrotas consecutivas en el inicio de la competición continental. Sin embargo, un octubre casi inmaculado, con el único lunar de la derrota ante el Hapoel en Sofía (Bulgaria), pone de manifiesto la nueva propuesta de Martínez.

Un ritmo muy rápido, con un trío de bases formado por el argentino Facundo Campazzo, el francés Théo Maledon y el dominicano Andrés Feliz como principales puntales. Ellos son los encargados de marcar la marcha en un Real Madrid cada vez más ofensivo y dañino desde la línea de tres puntos.

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El pasado domingo, los blancos rompieron su récord de aciertos desde la línea de 6,75 en la competición doméstica, con 20 triples ante el Surne Bilbao en el Movistar Arena.

Lo hicieron, además, tras 42 intentos, lo que arroja un notable 47,6 % de efectividad.

Por si fuera poco, cuatro días después, en la Euroliga y ante el Maccabi, también pulverizaron su mejor marca europea desde el perímetro, al encestar 21 triples en 40 lanzamientos, un 52,5 % de acierto.

Unas marcas exteriores que arrojan un promedio anotador brutal en octubre. Sin el choque del día 1 ante el Hapoel, el conjunto blanco ha encadenado siete triunfos de manera seguida, con una media de anotación de 108,7 puntos por encuentro, con 114 triples de 264 intentados, un 43,18 %.

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En cinco de esos duelos, el Madrid superó la centena de puntos. Alcanzó los 120 ante el Baxi Manresa y los 119 ante el Bilbao Basket. Sólo se quedó por debajo en las victorias ante el Milán y el Partizan en la Euroliga, con 98 y 86 puntos respectivamente.

Con las piezas acopladas, Feliz está de dulce tras mejorar sus guarismos históricos en competición europea. A ello, se le suma un Campazzo impulsado por su partidazo ante el Maccabi, 21 puntos 5/7 en triples y 28 de valoración, y un Théo Maledon cada vez más líder.

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De los 16 jugadores empleados hasta la fecha por Martínez, sólo Walter Tavares y Gabriel Deck, ahora lesionado de larga duración, no han encestado al menos un triple en los 13 duelos disputados entre Liga Endesa, Euroliga y Supercopa europea.

Aún en el primer tramo de la campaña, las prestaciones a mejorar de los blancos pasan por la defensa y las pérdidas de balón.

El Real Madrid concede 90,38 puntos de media y promedia 12,46 pérdidas por partido. Un aspecto, especialmente este último, derivado de la forma de juego. Un peaje a pagar asumido por el propio Martínez, que defiende su manera de ver el baloncesto.

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"Cada partido es diferente. Las pérdidas forman parte del camino. Todos quisiéramos no tenerlas, no fallar tiros, pero no pasa. El baloncesto es un juego de errores y hay que intentar cometer menos que el rival. Queremos jugar rápido, tomando riesgos, y si juegas a gran velocidad seguramente vas a tener más pérdidas", dijo en rueda de prensa tras la victoria ante el Bilbao Basket.

A favor del equipo, los automatismos y el cuidado del balón parecen verse cada vez más integrados en la plantilla. Pese a irse ante las 18, 15 y 13 pérdidas ante el Manresa, Obradoiro y Asvel Villeurbanne respectivamente, han estado por debajo de las 11 ante el Bilbao Basket (11), Partizan (8), Olimpia Milán (10) y Maccabi (9). EFE

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