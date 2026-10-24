Sospechoso de ataque racista en Francia quería vengar a comerciantes y tenía un Mein Kampf

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París, 24 oct (EFE).- El sospechoso del atentado racista de este viernes en la localidad francesa de Trappes (afueras de París) dijo a la policía que quería vengar a los comerciantes saqueados en los disturbios del sábado pasado y que había elegido a sus víctimas por su color de piel, informa este sábado el diario Le Monde, que asegura que en su domicilio encontraron un ejemplar de 'Mein Kampf'.

El sospechoso, identificado como Kevin T., de 39 años, habría declarado que eligió como objetivos a personas negras y árabes, según fuentes próximas a la investigación citadas por el periódico.

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Además, durante un registro de su domicilio en la localidad de Plaisir, también en el departamento de Yvelines y a pocos kilómetros de Trappes, los investigadores encontraron un ejemplar de 'Mein Kampf', el libro escrito por Adolf Hitler, añadió Le Monde.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista abrió una investigación por asesinato e intento de asesinato en relación con una empresa terrorista, con la circunstancia agravante de que los hechos se habrían cometido por motivos de raza, etnia, nacionalidad o religión, según la Fiscalía.

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Las primeras pesquisas apuntan a que el sospechoso disparó desde su automóvil, un pequeño utilitario de color gris, con un subfusil y solo contra personas que no eran blancas, durante un recorrido por Trappes y la vecina La Verrière.

El ataque, ocurrido la víspera, causó la muerte de un hombre de 26 años y dejó cinco heridos, algunos de ellos en estado muy grave, como una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala y fue trasladada de urgencia al hospital Necker de París, donde lucha por su vida.

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El sospechoso fue detenido el viernes en la localidad de Coignières, tras un recorrido armado que se prolongó durante cerca de 20 minutos.

Su detención preventiva fue prorrogada este sábado por otras 24 horas tras un primer interrogatorio centrado en su identidad y trayectoria. Varias personas de su entorno han sido detenidos también, informó hoy la Fiscalía Antiterrorista.

Los investigadores examinan ahora sus dispositivos electrónicos para determinar si mantenía vínculos con grupos de ultraderecha, aunque parece que actuó de forma aislada, según Le Monde.

Durante el registro de su vivienda, los agentes encontraron un dispositivo trampa compuesto por tres bombonas de gas, cables eléctricos y un temporizador.

Mientras que en el vehículo del sospechoso también se encontraron un bote de gas lacrimógeno, guantes y una sustancia que podría ser cocaína, por lo que las autoridades esperaban además los resultados de los análisis de sangre para determinar si había consumido sustancias tóxicas.

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El sospechoso tiene cuatro condenas anteriores por delitos comunes, precisó hoy la Fiscalía Antiterrorista. EFE