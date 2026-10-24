Rusia derriba más de 600 drones ucranianos en veintena de regiones

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Moscú, 24 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas han derribado durante la noche pasada 616 drones ucranianos en un veintena de regiones, informó el Ministerio de Defensa del país.

Uno de los ataques más graves tuvo lugar en la región de Rostov.

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El gobernador local Yuri Sliusar informó, en particular, sobre el derribo de 80 drones en la región.

Como consecuencia del ataque fue dañada una subestación eléctrica, lo que dejó sin luz a unas 170 viviendas.

Además, los drones enemigos dañaron 21 autobuses estacionados en la oficina de la empresa de transportes local.

“No hubo víctimas”, añadió el gobernador regional.EFE